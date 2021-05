La familia y los amigos más cercanos del exgobernador Carlos Romero Barceló tuvieron hoy espacio para despedirse de él en un espacio privado en la funeraria Puerto Rico Memorial, luego de dos días en que se le rindieron honores al líder estadista en el Capitolio, el municipio de San Juan y La Fortaleza.

Según explicó su hija, la exsenadora Melinda Romero Donelly, los actos de hoy serían los últimos que harían antes que sean cremados los restos de Romero Barceló.

“Ya hoy es la última actividad que tenemos. Como, por las cuestiones las cuestiones de las prohibiciones del COVID y eso pues la gran parte de la familia no podía participar de los actos que se estaban haciendo, entonces decidimos que íbamos a tomar unas horas para darle la bienvenida a los familiares de mi papá, a nuestra familia, y a los amigos más íntimos, los amigos de toda la vida, que tuvieran un espacio para que pudiéramos compartir y despedir a su amigo, a su primo, a su tío y a papa, que es como le dicen los nietos”, comentó Romero Donelly.

“Estamos bien agradecidos porque toda la familia se ha dado cita aquí, y todos sus amigos de muchos, muchos, muchos años. Es un momento dulce y amargo. Bien agradecidos de que estén todos aquí, lamentando que sea bajo estas circunstancias. Pero una demostración más de que las personas que lo amábamos, lo amábamos de corazón. Y aquí estamos”, agregó la exlegisladora, en unas breves declaraciones a este medio poco después del mediodía, en las afueras de la funeraria.

Romero Donelly comentó que tanto ella como su mamá, la exprimera dama Kate Donelly, y la familia han tenido momentos difíciles con la pérdida de su padre, pero también tienen el consuelo de que pudieron estar con él sus últimas horas y despedirse con mucha paz.

“Es difícil, pero nosotros verdaderamente estamos tranquilos. Más que nada porque le dimos todo en sus últimas semanas. Estuvimos siempre con él, lo ayudamos, lo cuidamos. Y nos dio la oportunidad de despedirnos de una manera final. Y yo creo que eso pues nos dio también mucha paz. Acompañarlo en el momento en que él pasó a mejor vida, aunque fue duro, fue un momento de mucha paz, porque él se fue tranquilo, con las personas que más amaba a su alrededor. Y eso era bien importante para nosotros, que no hubiera sufrimiento, que no hubiera dolor. Y gracias a Dios, así fue”, relató.

Romero Donelly detalló que los restos de quien también fue senador, alcalde de San Juan y comisionado residente en Washington, serían cremados mañana y más adelante tendrían otra misa con sus cenizas para que puedan participar varios familiares que no pudieron llegar a tiempo para despedirlo.

“Lo vamos a cremar, y entonces, como hay algunos miembros de la familia, por ejemplo mi hermano que vive en la India, y por la crisis que están viviendo en la India (con el COVID-19) no ha podido llegar, logró sacar a su esposa y los niños pero él todavía no ha podido salir. Tengo también unos primos que no pudieron llegar a tiempo. Y vamos entonces a hacer una misa más adelante, cuando tengamos suficiente espacio para decirles a todos qué día es, y que todo el mundo pueda hacer sus arreglos y poder viajar, y estar todos aquí, la familia más cercana de él y sus amigos, y entonces en ese momento pues haremos la misa con sus cenizas”, explicó.

Por último, Romero Donelly agradeció los honores que se le rindieron a su padre en los pasados días, así como las muestras de respaldo que llegaron incluso de oponentes políticos.

“Estoy bien agradecida. Y más que nada, el agradecimiento de aquellos, obviamente sin menospreciar a los que son amigos y correligionarios de toda una vida, escuchar a sus oponentes políticos cantar las loas a mi padre, la admiración que sentían por su carácter, su tenacidad, su ímpetu, pues verdaderamente fue bien satisfactorio para todos nosotros saber que, entre todas las luchas, hubo un gran caballero que se ganó el respeto de muchos y de la gran mayoría de sus oponentes y de sus más fuertes críticos, precisamente porque tenía ese don de que podía diferir contigo, pero eso no afectaba para nada la relación interpersonal”, dijo la exlegisladora.

Recordó además cómo resaltaron el peculiar estilo de su papá, quien siempre dejaba saber su postura, no tan solo con sus oponentes, sino también con sus amigos.

“Él te lo dejaba saber, y te lo repetía, y te trataba de explicar por qué estabas mal. Ese era su estilo, y eso era lo que amaba todo el mundo de él. Nadie tenía dudas de dónde estaba parado, todo el mundo sabía exactamente lo que pensaba. Y yo creo que eso es lo que mucha gente admira de la persona que fue. Y yo creo que eso es lo más importante que lleva en el corazón. Fue un gran amigo, sin hablar de que fue un excelente esposo, padre, abuelo. Pero fue un gran amigo, un amigo de corazón grande, y eso te lo puede decir cualquiera de sus amigos, te pueden hacer anécdotas, alguna anécdota jocosa porque casi todas tienen una nota de jocosidad, pero siempre hay una anécdota de la lealtad”, agregó Romero Donelly, antes de retornar a reunirse con sus parientes y amigos en el interior de la funeraria.

Romero Barceló, quien fue gobernador por dos términos (1976-1984), falleció el domingo en la noche, a sus 88 años, por complicaciones de salud. Tras conocerse su deceso, el gobernador Pedro Pierluisi decretó 30 días de duelo.