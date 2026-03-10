El Departamento de Salud anunció esta tarde el fin de la declaración de la epidemia de influenza de la temporada 2025-2026.

“Ha ido bajando significativamente los números de casos”, celebró el secretario de Salud, Victor Ramos Otero, durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Antiguo Casino, en San Juan, en la que firmó la declaración del fin de la epidemia.

“Es la epidemia que más pronto se ha declarado terminada en Puerto Rico, yo creo que porque desde la primera semana que estuvimos sobre el umbral epidémico estuvimos alertando a la población de que siguiera las medidas de vacunarse y cortar la cadena de contagio”, agregó.

La epidemia de influenza se declaró el 27 de enero, luego de que se registraran seis semanas con un alto nivel de casos, que iban desde 3,000 a 3,500 positivos por semanas.

Ramos Otero aseguró que la finalidad de la epidemia se da, pues los casos se mantuvieron por debajo del umbral epidémico, o la cantidad mínima de contagios de una enfermedad para indicar un brote, por más de cuatro semanas consecutivas, cónsono a las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

“Es la epidemia que más rápido se ha declarado terminada. En la declaración anterior se hizo en la semana 18 de estar sobre el umbral. Ahí se estableció que se iban a usar las reglas del CDC. A la sexta semana se declaró la epidemia. Hubo dos semanas más que estuvo sobre el umbral epidémico y entonces llevamos las cuatro semanas que ha seguido bajando consecutivamente”, explicó.

Lo registrado durante la epidemia

Según las cifras provistas por la agencia, se reportaron unos 56,441 contagios, la mayoría de estos provenientes de la región de Caguas (11,032). La región de Ponce fue la segunda con la mayor cantidad de casos, con 10,629, seguida por la de Bayamón (9,804).

En la última semana epidemiológica, del 22 al 28 de febrero, se reportaron 1,835 contagios.

De los contagios, 3,657 fueron hospitalizadas y 171 personas fallecieron a consecuencia del virus.

Durante la epidemia de esta temporada, 44,044 fueron contagiados con Influenza A y otros 11,807 con Influenza B. Unos 590 fueron infectados tanto con A como con B.

La mayoría de contagios correspondió a Influenza A, que puede infectar a humanos y animales y es el único que puede provocar pandemias. Este tipo es la más agresiva y provoca síntomas más severos. La Influenza B solo afecta humanos, principalmente a niños y tiene síntomas menos nocivos.

“La gente dice que la B es más leve. Realmente, cualquier influenza puede dar casos severos”, opinó Ramos Otero.

La mayoría de los contagiados eran infantes y niños, de 0 a 4 años de edad. En este grupo, se reportaron 8,048 contagios. A este grupo le siguieron los niños de 5 a 9 años (7,653) y de 10 a 14 años (6,880).

Mientras, se administraron 434,095 vacunas, 66,397 específicamente durante la epidemia. Esta cifra representa 73,989 dosis administradas más que la pasada temporada. Otras 342 inoculaciones fueron administradas a encamados.

“Todo el mundo tiene que estar pendiente y seguir las medidas. Si usted le dio Influenza A, le puede dar Influenza B. Por eso seguimos teniendo actividades (de vacunación)”, instó al indicar que el centro de llamadas de su departamento recibió 2,102 y 2,000 profesionales de la salud fueron capacitados en administración de vacunas.

Los fondos

Para poner fin a la epidemia, se utilizaron $1.2 millones de fondos federales para impulsar la vacunación y secuenciar el virus desde la Isla.

Las actividades incluyeron las 108 actividades educativas a la comunidad donde se impactaron a 5,707 personas y los 11 adiestramientos y talleres que se les ofreció a 3,486 participantes.

“El dinero ya se asignó y está asignado su uso. No hay que devolver ningún dinero”, dijo.