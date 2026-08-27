A poco más de una semana de que trascendiera que la unidad médica móvil de tomografía computarizada (CT Scan) destinada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Vieques permanecía abandonada en Bayamón, el Departamento de Salud aseguró este jueves que un nuevo equipo ya se encuentra en la Isla Nena.

Fue la contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, quien señaló el hallazgo del aparato médico sin uso, cuyo valor ronda el millón de dólares, en el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau en Bayamón.

Hoy el secretario de Salud, Víctor Ramos, celebró la llegada de un nuevo equipo de CT Scan adquirido “para completar la puesta en operación de la instalación bajo los parámetros legales, regulatorios, clínicos y administrativos aplicables”.

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No se informó si se incurrió en algún costo en la nueva adquisición. ( Suministrada )

Se indicó que el equipo adquirido anteriormente, bajo la pasada administración, ya no contaba con garantía, por lo que se realizó una renegociación “dirigida a proteger los recursos públicos y garantizar que Vieques recibiera un equipo nuevo, funcional y con garantía”.

No se indicó si en la renegociación se incurrió en un nuevo gasto.

El secretario de Salud explicó que el nuevo CT Scan ya llegó al Centro de Salud y que su instalación se realizará durante los próximos días, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y los procesos de instalación, calibración, inspección, seguridad radiológica y autorizaciones que correspondan antes de iniciar formalmente los servicios diagnósticos.