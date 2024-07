La comisionada residente en Washington y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, aprovechó la conmemoración de los 248 años de la independencia de Estados Unidos para apoyar el plebiscito criollo que se efectuará el día de las elecciones -5 de noviembre-, y lanzar señalamientos a los que se oponen a la consulta, acusándolos de “hipocresía política”, “conformistas” y “eñangotaos”.

Durante la actividad, efectuada en el Centro de Bellas Artes de Barranquitas, varios líderes de la Palma destacaron los hechos que llevaron a los postulados que se establecieron el 4 de julio de 1776 cuando el Congreso Continental firmó la Declaración de la Independencia y propició el nacimiento de la nación americana con “ideas revolucionarias que promueven la igualdad y libertad”. Explicaron que esto ocurrió luego de la llamada guerra por la independencia de los Estados Unidos, un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas originales de América del Norte (ubicadas en la costa este) contra el Reino de Gran Bretaña.

El senador y aspirante a la comisaría residente por el PNP, William Villafañe, fue uno de los políticos que asistió al evento. ( Vanessa Serra Díaz )

El gran ausente al evento fue el gobernador Pedro Pierluisi, quien optó por ofrecer un mensaje mediante declaraciones escritas y a través de la Corporación para la Difusión Pública (WIPR), en el que anunció la creación de una Comisión de Puerto Rico que se encargará de los preparativos para celebrar en la isla conmemoración 250 de Estados Unidos en 2026.

González exaltó que la independencia de Estados Unidos propició derechos fundamentales a todos los ciudadanos norteamericanos, incluyendo ser un país democrático y con libertad de expresión. Entonces, aprovechó su alocución para lanzar fuertes críticas a las personas que, a su juicio, se aprovechan de ese derecho de expresión libre para oponerse a los que promueven la estadidad para Puerto Rico, que al momento es una colonia de Estados Unidos.

“Ese mismo derecho de libertad de expresión les permite a unos que fueron a Washington a respaldar un proyecto venir aquí a decir otra cosa. Ese mismo derecho de expresión les permite la hipocresía política de tratar de sumergir a Puerto Rico en una colonia, por décadas para que siempre nos quedemos esperando más y vivir en la indignidad y vivir como segunda categoría. Eso es lo que, precisamente, para mí significa hoy celebrar la independencia de los Estados Unidos. De la misma manera que en aquel momento esos colonos, como nosotros, se levantaron ante los gobiernos, ante la opresión, ante los impuestos, ante las distintas desigualdades que estaban viviendo, (ahora) esa constitución americana nos permite a nosotros hacer valer y reclamar no vivir en un estado de indiginidad permanente como el que vivimos los puertorriqueños”, arrancó la política durante su oratoria.

Enfatizó el hecho de que esa desigualdad la experimenta desde sus funciones como comisionada residente en Washington, posición que le permite representar a la isla en el Congreso de Estados Unidos, pero no tener derecho al voto para detener alguna legislación que afecte a los boricuas.

La audiencia la vitoreó en varias ocasiones. ( Vanessa Serra Díaz )

“No tengo derecho a paralizarlas (legislaciones), no tengo el derecho a que se alcancen los mismos programas federales”, agregó al insistir que ese escenario cambiaría solo con la estadidad para Puerto Rico.

Con el entusiasmo del tema, y ante unos asistentes que la vitorearon en varias instancias, prosiguió defendiendo la convocatoria a un plebiscito que hizo el gobernador la semana pasada, un ejercicio que se llevará a cabo en las elecciones generales de noviembre y en el que los votantes podrán elegir sobre el estatus eligiendo entre las opciones: independencia, estadidad o libre asociación con Estados Unidos.

Ante la movida de Pierluisi, enseguida, militantes del Partido Popular Democrático, criticaron la acción del mandatario e hicieron un llamado a dejar esa papeleta en blanco. Por su parte, los representantes de la Alianza de País que hay entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) adelantaron que impugnarán la consulta en los tribunales argumentando que es “inconstitucional”.

Compartió con sus seguidores. ( Vanessa Serra Díaz )

“El gobernador de Puerto Rico correctamente convocó a un plebiscito en noviembre que les da la oportunidad a los puertorriqueños de decidir su futuro político. Un plebiscito que les da oportunidad a los colonos de pararse y reclamar no vivir en un estado permanente de indignidad y de coloniaje”, acotó González al añadir que la consulta está amparada en legislación local (Ley 165 de 2020) y que utilizará lenguaje aprobado por el Congreso de Estados Unidos con definiciones aprobadas por el Departamento de Justicia federal.

“Celebramos 248 años de poder aspirar a más y reclamar ser ciudadanos americanos de primera clase, de primera categoría ante cualquier país del mundo”, insistió al subrayar que los que coincidan con ella tienen que levantar la voz y no actuar con el “conformismo” de otros líderes políticos.

“Tenemos el derecho de exigir nuestros derechos, exigir trato igual... pero hay quienes piensan que eso no es verdad. Pues, yo les digo que no es justo y que por eso el 5 de noviembre el pueblo de Puerto Rico tiene que reclamar esa igualdad plena, tiene que reclamar el momento para convertirnos en un estado de la nación americana. Los puertorriqueños nos ponemos de pie y tenemos gallardía. No escogemos réplicas de nadie... si hay puertorriqueños que les gusta estar ‘eñangotaos’, no son los puertorriqueños que están dispuestos a dar su vida para lograr la igualdad plena”, sostuvo fogosa, quien reconoció la labor de los veteranos puertorriqueños, incluido al señor Juan “Ito” Rivera, exmilitar al que se le dedicó la actividad.

Elogió la gesta del veterano Juan Hito Rivera, a quien se le dedicó la ceremonia. ( Vanessa Serra Díaz )

Por último, la comisionada exclamó que no descansará en su lucha por la estadidad, tal como lo han hecho sus miembros de colectividad por los pasados 126 años.

“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer hasta lograrlo. El que se cansa, pierde... a mí no me importa cuán largo o pedregoso sea el camino”, acotó frente a los asistentes, en los que se encontraban otros miembros del PNP como William Villafañe, senador y candidato a comisionado residente y los legisladores Carlos “Johnny” Méndez, Thomas Rivera Schatz, Wanda del Valle, Gregorio Matías, José Aponte y Wandy Soto. Además, asistieron los alcaldes de Corozal, Aibonito, Guaynabo, Vega Alta, Manatí y Gurabo.