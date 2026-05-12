El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, rechazó este martes que en la administración de Jenniffer González Colón haya “una inestabilidad” a causa de las controversias que se han suscitado en los pasados meses, como lo diagnosticó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Se quiere causar polémicas políticas en donde no las hay”, aseguró Domenech.

De paso, apuntó a que la publicación de Rivera Schatz, en uno de sus famosos “Buenos días Puerto Rico”, “yo diría que es parte de la guerra que mantiene el presidente del Senado contra la gobernadora, la guerra política por aspiraciones futuras que él mantiene”.

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La reacción la emitió en una extensa conferencia de prensa que dirigió desde La Fortaleza para hablar de logros que ha obtenido la administración en la pasada semana, como lo fue la extensión del cheque de alivio contributivo y que el pleito para cancelar el contrato de LUMA Energy pasó a los tribunales estatales.

Pero, Rivera Schatz publicó temprano en la mañana una dura crítica contra la administración que, en resumen, apuntaba a que los logros quedan empañados por controversias. Por ello, exhortó a González Colón a despedir a todo su equipo.

Según calificó, en Puerto Rico hay: “¡Un gobierno que ha alcanzado logros importantes para los puertorriqueños, que palidecen ante el chisme y la novela que la propia Fortaleza quiere contar mientras justifica lo injustificable!”.

Alegó que, a cuenta de no tomar en serio ciertos señalamientos, “empiezan diciendo que no hay nada y terminan en el Departamento de Justicia, el FEI, Ética, Contralor y hasta el Departamento de memes”.

“Es más fácil ver pasar un barco por el estrecho de Ormuz que ver una acción y explicación adecuada de Fortaleza. Todo lo despachan como un chisme, una novela, una agenda personal, una excusa y así piensan que lo resuelven”, añadió el líder senatorial.

Domenech, en respuesta, alegó que “la gobernadora y su administración estamos enfocados en resultados para la gente. Resultados como el mayor aumento a nuestros policías en 10 años para retener y para reclutar y mejorar la seguridad en las calles de Puerto Rico; los $124 millones anunciados en infraestructura por el Departamento de Transportación Pública para mejorar todas nuestras vías a través de toda la Isla, toda la infraestructura de Puerto Rico; el cheque de $554 millones directo al bolsillo de la gente…”

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Insistió que el gobierno solo tiene su mira en lograr las promesas que se le hicieron al pueblo y alegó que el trabajo que realizan ya se está viendo.

Al principio de la conferencia de prensa, Domenech aseguró que reiteraban los logros que tenían, ya que “las cosas pasan por desapercibido”.

Rivera Schatz, de hecho, le apuntó responsabilidad al funcionario, quien es el jefe de los secretarios del gabinete, por el hecho de que ese esfuerzo se pierda.

“Un secretario de la Gobernación metido en sus propios negocios y asuntos financieros 24/7 ¡pensando en acumular capital y fingiendo que trabaja mientras el gabinete se le cae en pedazos en su propia cara!”, fue lo que indicó.

A esta particular crítica, Domenech indicó que “yo creo que hemos tenido uno de los gabinetes más estables en la historia de Puerto Rico. Por ejemplo, comparando con pasadas administraciones, hemos tenido bien, bien pocas bajas del gabinete original que nombró nuestra gobernadora, Jennifer González Colón. Esto es a lo que también me refería más temprano, a que se quiere, verdad, causar unas polémicas políticas donde no las hay. Hasta ahora, en cambio de gabinete, hemos tenido dos cambios en 16 meses. Eso si ponen a comparar con administraciones anteriores que tenían cambios en los primeros meses o que cuyos secretarios de la gobernación duraron un par de meses. Para darte un ejemplo, sucedió en la administración de Wanda Vázquez”.

“Eso de que hay una inestabilidad de gabinete o jefe es totalmente falso y de fácil verificación con administraciones pasadas. Los invito a que verifiquen cuántos secretarios de la gobernación cambiaron en administraciones pasadas y a qué ritmo, y los invito a que verifiquen cuántos secretarios de gabinete constitucional cambiaban y a qué ritmo y van a ver que la administración de Jennifer González Colón es de las administraciones más estables cuando se trata de sus secretarios y jefes de agencia”, concluyó.

La disputa entre González Colón y Rivera Schatz inició a mediados de marzo a raíz de la primera controversia que enfrentó el gobierno este año, la presunta intervención indebida de la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, por un negocio familiar de venta de marbetes. La situación culminó con una citación a Domenech a una Comisión Total en la que se evaluó su poder en Politank.