Frustrado, así se siente el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, al no ver acción tras haber hablado con la gobernadora Wanda Vázquez Garced por la manera en la que se está haciendo campaña política en Puerto Rico en medio de la pandemia por coronavirus covid-19.

Las expresiones del funcionario en el programa Jugando Pelota Dura, de Univision, surgen luego que el candidato popular al Distrito Representativo 15, Armando Legarreta, diera positivo al virus, luego de haber participado de una caravana política el domingo.

Además, catalogó de “irresponsable” aquellos políticos que continúan besando y abrazando a los ciudadanos.

“Yo he hablado con mi propia jefa, no cuestionen que yo no… más línea no puedo ser. He hablado con ella y le digo: ‘No lo pueden hacer, no lo pueden hacer’. Así que yo le he hablado categóricamente”, manifestó.

¿Cómo se siente que ella [la mandataria] no le haga caso?, le cuestionó Alex Delgado.

“Frustrante, a veces, definitivamente cualquiera que no haga caso porque esta es la salud de Puerto Rico. Claro que es frustrante, no me voy a quedar cruzado de brazos, pero yo hago mi parte en esto. Todos tenemos que hacer nuestra parte”, contestó.

Precisamente, ayer la primera ejecutiva del País habló de nuevas medidas que se tomarían en su campaña política para evitar las conglomeraciones de personas, pero inmediatamente después salió hacia la Asociación de la Policía, en Guaynabo, donde un amplio grupo de servidores públicos que apoyan su interés político le esperaban para participar de un mitin. Vázquez Garced justificó su comparencia al lugar y dijo que no encuentra contradicciones.

Puerto Rico se enfrenta a un alza en los casos de covid-19, así como de hospitalizaciones por esta enfermedad. Salud informó hoy, en su reporte mañanero, que las reclusiones en los hospitales aumentaron a 206, los casos confirmados de coronavirus ascendieron a 2,904 y los probables suman 7,219.