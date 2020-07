La gobernadora Wanda Vázquez no cree que haya sido una contradicción de su parte haber hablado ayer, lunes, de las nuevas medidas que se tomarían en su campaña política para evitar las conglomeraciones de personas y así los contagios con coronavirus, para inmediatamente después haber salido hacia la Asociación de la Policía, en Guaynabo, donde un amplio grupo de servidores públicos que apoyan su interés político le esperaban para participar de un mitin.

Durante una conferencia de prensa realizada en el hotel Sheraton, en Miramar, la mandataria sostuvo este martes que “me reafirmo en lo que indiqué en el día de ayer (de los cambios en la campaña)”.

Sin embargo, justificó que “cuando yo salí de la conferencia de prensa, todas esas personas estaban ya citadas, venían desde lejos, así que me dirigía donde ellos y, bueno, quizás algunas de las fotos que pudieron ver, se tomaron todas las medidas de precaución, se les tomó temperatura, se les aplicó ‘hand sanitizer’ en sus manos, tenían mascarilla y hubo distanciamiento social en término de las sillas. A lo que fui allí fue a agradecerle el gesto de ellos de haber venido, era una cortesía. Lo menos que podía hacer era ir allí a explicarle cuál había sido mi determinación en término de la campaña. Así que lo que hice fue explicarles a ellos mi determinación con relación a lo de la campaña. Ya ellos estaban allí, porque era una actividad que estaba programada para ese momento. Así que mi visita allí fue reafirmarles mi determinación en término de que esa va a ser la norma en nuestra campaña por las próximas dos semanas, en lo que nosotros trabajamos con lo del COVID. Yo no lo veo con una contradicción. Di unas instrucciones y esas personas estaban allí esperándome. Esas personas estaban allí esperándome”.

La funcionaria aceptó que el único momento en que pudo haber evitado el distanciamiento social fue cuando todos se levantaron para tomarse una foto grupal. Alegó que se marchó del evento a los 15 minutos.

“No fui donde ellos como acostumbraba a hacer… Lo único que se pidió fue que se pusieran de pie donde estaban. Toda la oportunidad que tuve de hablar con ellos, ellos estuvieron con el distanciamiento social y lo más importante, se cumplió con el protocolo de seguridad”, insistió la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Expuso que, en el futuro inmediato, sus actividades se limitarían a caravanas.

De paso, indicó que no puede obligar a otros candidatos a hacer modificaciones en sus actividades públicas, más allá que no sea cumplir con las regulaciones de uso de mascarilla, distanciamiento social y desinfección de manos.

“Mi posición es y es lo que le he pedido a aquellas caravanas que yo participe, es que tienen que estar las personas en el vehículo. Si nosotros estamos en el vehículo que está un poco más expuesto, que las personas tengan sus mascarillas y que, al final de ellas, que no haya esos mensajes, que si hay mensaje tiene que estar cada cual en su vehículo. Esa es la exhortación, porque yo no puedo obligar a las personas. Yo les puedo decir lo que yo voy a pedir y lo que yo voy a exhortar a aquellas personas que vayan a mis actividades”, manifestó.

Cabe destacar que en las redes sociales hay fotografías de la campaña de Vázquez este fin de semana en la que aparece rodeadas de personas sin la mascarilla puesta, como ahora alega ha solicitado.

Gracias #Utuado y #Lares por el cariño y el respaldo que siempre nos brindan. #Unidos vamos a seguir trabajando por el bienestar de toda la familia puertorriqueña. #HagamosLaDiferencia #CompromisoConPR🇵🇷 pic.twitter.com/oqT5lSDQ5B — Itzamar Peña Ramírez (@Itzamarpr) July 12, 2020

Por otro lado, la gobernadora hizo pública una queja sobre la fiscalización que recibía en estos momentos, donde los contagios de coronavirus, las hospitalizaciones y las muertes se han disparado.

“Esta fiscalización es buena que la hagamos con todos los candidatos, porque yo verdaderamente veo que solamente la fiscalización se la hacen a esta candidata, hablando desde el punto de vista político, que no me molesta. Lo que quiero ver es que todos seamos iguales y que la vara sea la misma para todos los candidatos”, puntualizó.