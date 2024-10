Con una tranquilidad pasmosa, el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia dijo durante una entrevista en vivo en el programa Primera Pregunta de Telemundo, que la cancha de baloncesto en la que un joven deportista sufrió varias fracturas craneales cuando el canasto, con toda su base le cayó encima, nunca ha sido remodelada desde que se construyó.

Pérez Heredia fue más allá y durante el intercambio con el periodista Rafael Lenín López, aseguró que lo que le ocurrió al joven atleta Wesley Vélez, quien estudia en la Universidad de Puerto Rico en Utuado -institución que le otorgó una beca deportiva por sus habilidades en el baloncesto, fue “el destino”.

En un momento de la entrevista, el mandatario incluso pareció intentar adjudicar la responsabilidad de lo ocurrido en la cancha del sector Campo Alegre sobre los hombros del joven baloncelista, al afirmar que el recinto de la UPR en Utuado (donde Vélez estudia) cuenta con instalaciones adecuadas y en óptimas condiciones.

“Esto es un incidente muy lamentable ya que ocurrió este accidente en esta cancha de nuestro municipio de Utuado. Esto realmente es algo yo pienso, yo soy de las personas que creo en el destino. Este jovencito es universitario de nuestra Universidad de Puerto Rico. Practica el baloncesto, fue becado por la Universidad de nuestro pueblo, por el baloncesto, una estrella. Tiene una cancha en la universidad con tabloncillo, con todos los equipos necesarios y de Utuado a Bayamón, donde él vive...”, manifestó el alcalde, cuya línea de pensamiento fue interrumpida, por el periodista, quien reaccionó incrédulo ante las expresiones del ejecutivo municipal.

Pérez Heredia relató que en el 2022 y con fondos de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias, en la cancha se hicieron “unos arreglos”, pero que estos no incluyeron los canastos ni sus bases. “Yo dije que se hicieron unos arreglos por parte de FEMA que no incluían los canastos. Que solo fue la verja, unas planchas de zinc y unos aros”. A renglón seguido, preguntado por López, dijo que la cancha nunca ha sido remodelada.

El alcalde siguió esbozando que se trataba de un incidente lamentable y que “hay que darle gracias a Dios que ese muchacho está vivo, porque en Guayama lo mató el canasto. Hay que dar gracias”, insistió el Alcalde. Pérez Heredia sostuvo que la Oficina de Deportes del municipio inspecciona la referida cancha tres veces al mes, pero que era imposible poder determinar las condiciones en las que se encontraba la base del canasto.

“Nosotros vamos ahí, damos mantenimiento tres veces al mes pero el acero está dentro del cemento y ¿quien inspecciona adentro? El tablero se ve bien, el tubo se ve bien. No está oxidado. Nadie sabe que dentro del cemento eso está podrido por la humedad. Eso no se sabe”. Añadió que “así deben estar prácticamente todas las canchas de Puerto Rico, porque eso esta incrustado.... Eso pasa en la NBA, se caen los canastos, se parten los tableros. Eso no pasa en Utuado, eso pasa en todos sitios”, concluyó Pérez Heredia, quien seguía insistiendo en que el incidente fue “cosa del destino”.

Vélez publicó varios videos en las redes sociales en los que relató lo ocurrido el 26 de septiembre cuando intentó realizar un donqueo en la cancha del barrio Campo Alegre de Utuado. El joven explicó que sufrió cinco fracturas craneales, una fractura en el rostro que además le ha provocado pérdida de audición por el oído izquierdo, debido a la inflamación, múltiples laceraciones, cortaduras, dolor en todo el cuerpo.

Vélez quien exhortó a las autoridades a tomar acción para garantizar que las instalaciones deportivas públicas se encuentren en óptimas condiciones y que de no estarlas, no se permita el acceso a estas, manifestó que al día de hoy no ha tenido comunicación de ningún representante del municipio, con quien se puedan sentar a discutir lo ocurrido para adjudicar responsabilidades.