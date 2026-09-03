La directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Carmen Zapata Acosta, ya no ocupa su cargo del que sería destituida, según reportó El Nuevo Día. Mientras, la versión oficial apunta a que renunció.

Su salida ocurre en momentos en que la empresa Power Expectations impugna ante el Tribunal Federal la cancelación de un contrato para el despliegue de 400 megavatios de generación temporera de energía para Puerto Rico, valorado en $5,887 millones.

Aunque la ingeniera presentó una carta de renuncia, una fuente citada por El Nuevo Día aseguró que Zapata Acosta “ya no se alineaba” con los criterios del zar de Energía, Josué Colón, quien también funge como director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.

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La fuente del rotativo argumentó que, aunque se anunció la salida de la ingeniera como una renuncia, realmente fue una destitución.

Zapata Acosta firmó el multimillonario contrato con Power Expectations y posteriormente ordenó que fuera anulado.

La ahora exfuncionaria fue nombrada al mando de la AEE el 18 de enero de 2025.

En su demanda, Power Expectations sostiene que la cancelación no estuvo justificada por los hechos ni por el derecho aplicable. La empresa alega que la cancelación del contrato se basó en el supuesto incumplimiento relacionado con la fianza. Sin embargo, sostienen que el retraso se debió a que las aseguradoras que gestionaban la fianza necesitaban documentos que estaban en poder de la AEE y que nunca fueron entregados.

La Junta de Supervisión Fiscal revocó su autorización al contrato y ordenó a la AEE dejarlo sin efecto, en medio de alegaciones de ERock Inc., empresa matriz de Enchanted Rock, que acusó a Power Expectations de haber firmado el pacto de manera fraudulenta.

En torno a la salida de Zapata Acosta, el secretario del Departamento y Transportación de Obras Públicas y presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Edwin González Montalvo, agradeció “su labor y compromiso”, al tiempo que “estaremos atentos a la nominación que realice la gobernadora (Jenniffer González) para ocupar la vacante de director ejecutivo de la AEE”.

“Mientras se completa este proceso, estaremos apoyando a Ing. Fernando Osorio Caño, quien ocupará el cargo de director ejecutivo de manera interina, garantizando la continuidad de los trabajos y las operaciones de la Autoridad”, finalizó González Montalvo.