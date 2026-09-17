¿Funcionó la siembra de nubes?

El propietario de la empresa Seeding Operations and Atmospheric Research (SOAR), contratada para este proceso que provocaría más lluvia, Gary Walker, informó a Primera Hora que ya suministró a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) el informe sobre la primera semana de operación.

Sin embargo, el ejecutivo detalló en entrevista telefónica que estaba impedido a proveer información a la prensa, debido a cláusulas contractuales.

Intentos de este diario para conocer el resultado de la semana inicial de siembra de nubes que contrató la AAA, por un monto de $400,000, apuntan a que es la corporación pública la que tiene que rendir cuentas sobre el impacto de esta medida tomada para aliviar los efectos de la sequía. No obstante, no se ha obtenido respuesta de la corporación sobre cuándo se daría a conocer el resultado de la evaluación.

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Mientras tanto, el director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, Ernesto Rodríguez, explicó que el asunto de la siembra de nubes no se había discutido en el Comité de Sequía.

Aceptó que ignoraba detalles del proceder de la empresa para lograr aumentar las posibilidades de lluvia. Por tal razón, aceptó desconocer si la precipitación recibida en los pasados días guardó relación al costoso proceso o a que Puerto Rico se benefició de las ondas tropicales que estaban en camino.

“Realmente, no sé ni cuántos vuelos han hecho”, indicó el meteorólogo.

Públicamente, el presidente de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, se ha dedicado a defender la contratación de SOAR.

En entrevista con NotiUno, el funcionario aceptó que están en proceso de medir la efectividad.

“Nosotros estamos en la parte de ver los reportes que ellos nos dan, compararlo con lo que nos provee el SNM para poder medir su efectividad. Pero, que de que la empresa está trabajando, haciendo vuelos, y aprovechando esos sistemas que están llegando a Puerto Rico para maximizarlos, el récord está ahí”, puntualizó.

De inmediato, se cuestionó: “¿cuál es el costo de no hacer nada?” en momentos en que se está en un evento “fuerte” de El Niño, que ha generado una sequía extrema en la Isla.

Alegó que esta siembra de nubes puede representar de entre un 5% a un 20% de aumentar lo que se esperaba en un evento de lluvia bajo un sistema tropical.

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Pero, aceptó que no se ha finalizado el proceso para registrar el progreso de esta siembra de nubes.

“Estamos en esa parte de medición de resultados. Apenas estamos comenzando. Esta es la segunda semana que empezó aquí en Puerto Rico. Así que eso será foco de atención y de estudio tanto como el SNM, como con nuestros propios medidores que tenemos en la red, que estamos midiendo constantemente las escorrentías que llegan a los embalses”, dijo.

Se le preguntó, si valió la pena la contratación de SOAR, debido a que la Isla ha estado impactada por varios sistemas que han generado lluvias.

La respuesta fue que “estos eventos de lluvia que hemos tenido se han hecho y me han reportado vuelos de operación de parte de la firma que está en Puerto Rico para hacer la gestión del clima. Ellos han estado trabajando la zona. Como siempre, queremos aclarar a nuestra gente, esta dinámica no crea nubes de la nada. Aprovecha la humedad existente bien particular cuando vienen esto sistema y lo que se hace es, pues, literalmente, va el avión y tira el componente que ayuda a que estas nubes puedan atraer más humedad y que de una nube, que puede traer una cantidad de pulgadas, tratar de maximizar la cantidad de lluvia que esta puede proveer”.