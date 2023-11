El gobernador Pedro Pierluisi se reunirá esta tarde mediante videoconferencia, con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, a los que cuestionará sobre su postura en contra de la Reforma Contributiva.

Adelantó que en el conclave subirá su tono, pues “esto ya para mí está colmando la copa”.

Es que el gobernador dijo, durante un evento realizado en el Centro de Usos Múltiples de Canóvanas, estar inconforme con que la Junta fijara una posición en contra de la Reforma Contributiva sin haberle dado el espacio al gobierno o a la Legislatura de explicar el impacto fiscal y los beneficios de la misma.

“Lo menos que yo hubiera esperado de la Junta es que tan siquiera aguardaran a que le demos la certificación y le demos el estudio del impacto y le demos nuestra información para que, entonces, tomaran una posición. Obviamente, tienen ya una mente hecha, nociva al desarrollo económico de Puerto Rico. Se supone que la Junta no está aquí meramente para cortar gastos. La Junta también tiene que estar velando por el desarrollo económico de Puerto Rico., y lo que está es entorpeciéndolo. Y esto ya para mí está colmando la copa. O sea, que el tono mío, que siempre es un tono suave, esta tarde lo van a oír bien alto, alto y duro, porque basta ya de esta intransigencia, de esta actitud de que si bajas un impuesto tienes que subir otro”, precisó.

De paso, adelantó que prevé convertir en ley la medida.

“Al paso que esto va, y no he tomado la decisión, pero al paso que esto va, lo que se ve venir es que yo sí voy a firmar esa ley de alivio contributivo. A menos que me digan mis asesores que ahí se incluyó algo que es totalmente objetable, yo la voy a firmar. Le voy a dar la certificación requerida en Promesa”, informó.

El primer argumento del ejecutivo en contra de la postura de la Junta es que el impacto fiscal de la Reforma no es de $750 millones, como se aludió mediante carta, sino de $500 millones.

“Voy a traer este tema. Voy a tener a mi lado al secretario de Hacienda, (Francisco Parés Alicea), y al secretario de Estado y director ejecutivo de AFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero), con, primero que nada, el impacto fiscal real a mano, no el que la Junta incluyó”, sostuvo Pierluisi.

“Yo voy a desahogarme con la Junta, pero con mi gente al lado mío, con la data en mano, como siempre hago”, añadió.

Además, señaló que “le voy a hacer saber a la Junta que me parece a mí totalmente inaceptable que estén hablando de que quieren hacer una reforma comprensiva, porque esta medida tiene unos alivios específicos que es hoy que se necesitan. Estoy hablando de la clase media trabajadora, estoy hablando de las Pymes, en particular, y estoy también hablando del ajuste por inflación que se deba hacer en las tasas contributivas de año en año por el aumento en el costo de vida. Bien, esos tres cambios, aparte de la simplificación que incluyen las medidas de simplificación, que incluye esta medida, se necesitan ahora. Y es totalmente inaceptable que la Junta lo que quiere es postergarlo diciendo ‘en el futuro, en otro momento, podemos tener una reforma contributiva comprensiva’. No, eso no es razón. Más que yo voy a tener al lado mío sentado al secretario de Hacienda para que le diga al peso cuánto dinero tiene ahora mismo la cuenta principal del gobierno en caja y cuánto se ha excedido el recaudo sobre lo que la Junta proyectó. Y le vamos a dar una proyección del exceso que vamos a tener este año, porque me parece a mí una actitud totalmente irrazonable que no le den paso a esta medida”.

Asimismo, Pierluisi insistió en que la actitud de la Junta no es la esperada, mucho menos cuando la economía local está en un supuesto crecimiento.

“Ha bajado nuevamente el desempleo a 5.8%, el nivel más bajo en nuestra historia. Subió la participación laboral a 44.6%. Ha subido otra vez a un nivel no visto hace un montón de tiempo. La economía está sólida. ¿Qué más esperan? ¿Para cuándo quieren esperar? El momento es ahora. Y yo vengo fuertemente a hacerle este reclamo a la Junta. Y no me voy a rendir. Lo dije ayer y lo repito hoy. Si sigue intransigente, como quiera, voy a seguir. Voy a seguir, porque no puede ser que todo es que no, que no pueda haber alivio aquí contributivo para la gente. Cuando la economía está sólida, cuando los recaudos están mejor que nunca antes, en épocas recientes. No, basta ya de esto. Ya están llegando al nivel de tolerancia mío, que cuidado que es alto. Pero, cuidado que yo tolero. Pero, ya esto no. Esto está totalmente fuera de lugar”, manifestó.