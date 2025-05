Tras el retiro de su nominación como secretario de estado, el general Arthur Garffer aseguró que seguirá frente al Departamento de Seguridad Pública, al tiempo que adelantó la creación de un comité de acción política (PAC) para crear consciencia en la clase política sobre los derechos de los veteranos, ante lo que catalogó como una falta de conocimiento sobre los derechos que cobijar a esa clase.

“Mi dedicación al servicio público no ha cambiado. Respeto y agradezco la oportunidad brindada por la gobernadora, y reafirmo mi compromiso y prioridad con la seguridad de Puerto Rico, que continuaré atendiendo desde el Departamento de Seguridad Pública”, manifestó el funcionario en declaraciones escritas. “Continuaré concentrado en mi labor para garantizar la seguridad de todos los puertorriqueños, como lo he hecho desde mi llegada al Departamento. La seguridad de nuestra gente sigue siendo mi misión, y seguiré trabajando incansablemente en ese objetivo. La milicia me ha enseñado a ser un ‘team player’...”, añadió.

El secretario catalogó además como una distracción la controversia que rodeo su nombramiento, pero aseguró que continuará enfocado en su trabajo. “Lamento las distracciones políticas que aún envuelven nuestra isla, pero mi compromiso sigue siendo con el bienestar de Puerto Rico. Acepto la decisión de la gobernadora y continuaré enfocado en mi responsabilidad principal”.

De otra parte el funcionario dijo sentirse “desconcertado por el hecho de la falta de comprensión de lo que significa ser veterano, el servicio militar y el papel crucial que el soldado desempeña en la Guardia Nacional. De igual forma, ignoran la jurisprudencia existente en Puerto Rico sobre lo que constituye domicilio, residencia y elector. Ante esta falta de conocimiento, tomaré la iniciativa de crear un Comité de Acción Política ”PAC” de veteranos para sensibilizar a la clase política de Puerto Rico sobre el voto militar, el servicio militar y lo que conlleva ser soldado ciudadano. Queremos funcionarios que comprendan plenamente las necesidades de los veteranos y que demuestren un respeto auténtico por el servicio militar y por la figura del ciudadano veterano. Reuní todos los requisitos pertinentes al ‘animus manendi’ y el ‘animus revertendi’ para ocupar el puesto de secretario de Estado de Puerto Rico, datos que tengo en mi poder que datan desde abril de 2019”, afirmó.

Por último, el funcionario reiteró su agradecimiento a la gobernadora, Jenniffer González Colón por haberlo considerado para el puesto. “Aprecio profundamente su apoyo y visión en su esfuerzo por contar con el mejor talento disponible para servir a Puerto Rico. Es un honor ser parte de su equipo y compartir la misión de continuar trabajando por el progreso y el bienestar de nuestra isla”.

Más temprano el martes, González Colón retiró la designación de Garffer a como secretario de Estado luego que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz manifestara ayer en la tarde que el funcionario no cumplía con los requisitos constitucionales para ejercer el cargo, luego que en los últimos días se cuestionara su residencia y su historial electoral.

Este es el tercer nombramiento al gabinete de González que tiene que ser retirado, luego que la designada previamente a ese departamento, Verónica Ferraiouli y al Departamento de Justicia, Janet Parra, no llegaran a ser consideradas por no contar con los votos necesarios. Previamente, el Senado colgó el nombramiento de Natalia del Valle como secretaria del DACO.

Garffer fue confirmado por el Senado como secretario de Seguridad Pública el pasado mes de marzo.