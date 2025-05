El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, evitó opinar sobre quién entiende que sería el candidato idóneo para dirigir el Departamento de Estado, dejando la decisión en manos de la gobernadora, Jenniffer González Colón.

“Vamos a esperar por la gobernadora”, dijo el ejecutivo municipal en entrevista con Primera Hora.

Y es que, ante dos nombramientos polémicos -y descartados- para esta posición, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, recomendó a la esposa del alcalde, Narel Waleska Colón de Rivera, para ocupar el mencionado cargo en propiedad.

“Que la gobernadora tome las determinaciones que ella entienda. Cuando la gobernadora hable de este tema, que (ahora mismo) ella está en Estados Unidos, pues damos el próximo paso”, se limitó a decir Rivera Cruz, quien apoyó a González Colón en su carrera a la gobernación y en primarias contra el exmandatario Pedro Pierluisi.

Para Rivera Schatz, la consideración de la primera dama de Bayamón en ser la segunda en la cadena de sucesión del Gobierno de Puerto Rico “¡Sería algo así como bueno PARA TODO EL MUNDO!”, según reiteró en redes sociales.

En su mensaje, el presidente senatorial cuestionó, además, quién estaba a cargo de la verificación de antecedentes en la administración de González Colón, pues sus anteriores nominados fueron rechazados.

“¡La Primera Dama de Bayamón además de ser la esposa del alcalde, tiene méritos, atributos profesionales y credenciales excepcionales! Entonces, ¿será posible que el ‘Sherlock Holmes’ que hace los ‘background checks’ o el grupo de intelectuales que recomienda Jefes de Agencia pueda sugerir que la actual Secretaria de Estado, interina, Sra. Narel Waleska Colón, quien fue de las principales ayudantes de Jenniffer González en WDC y tiene la confianza de la Gobernadora sea considerada para quedarse como Secretaria de Estado? ¡Sería algo así como bueno PARA TODO EL MUNDO!”, escribió el senador en sus redes sociales.

¿Quién es Narel Waleska Colón de Rivera?

Colón de Rivera posee un bachillerato en psicología de la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde se graduó con altos honores. En el 2015, fue reconocida como Mujer Ejemplar de la Ciudad por la Asamblea Municipal.

Es defensora de las artes y la cultura, por lo que ha creado varios programas, como la residencia de artistas jóvenes en su municipio. Actualmente, preside la Junta de Directores del Museo de Arte de Bayamón.

En el 1993 contrajo matrimonio con Rivera Cruz, con quien procreó dos hijos.

“Yo tomo decisiones en Bayamón. Después de que pase el límite territorial, no puedo tomar decisiones”, reiteró el alcalde sobre la recomendación de su esposa para el puesto.

Sigue la búsqueda

A finales de abril, la gobernadora retiró el nombramiento de Verónica Ferraiuoli Hornedo como secretaria de Estado, tras la revelación de que la licenciada no radicó a tiempo sus planillas de contribución sobre ingresos por los años 2021, 2022 y 2023. Lo hizo luego de que la información trascendiera en medio de su evaluación para ser confirmada.

También, su “moralidad” fue cuestionada, ya que su esposo, Francisco Domenech, es secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

Su nombramiento, que estuvo bajo fuego desde el inicio, no prosperó.

En ese momento, González Colón indicó que Narel estaría al frente como subsecretaria de Estado, pero que nominaba a Arthur J. Garffer para la agencia.

Garffer, quien hasta ahora funge como secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), también encontró trabas cuando trascendió que, aparentemente, no cumplía con los criterios de elegibilidad al no residir por los últimos cinco años en Puerto Rico y estar registrado como elector en el estado de Florida, desde el 2012. Igual a Ferraiuoli, no radicó planillas en la isla para los años 2019 y 2020.

El asunto del elector Arturo J. Garffer Croly, Secretario de Estado nominado, no debe tomarse livianamente y debe ser esclarecido en su totalidad, antes de que ocurra lo inevitable. Un elector A-2 en la CEE, significa que el elector, No Votó en las Elecciones Generales… pic.twitter.com/ZToVkyyMgM — Gerardo A. Cruz (@gacruz09) May 13, 2025

A la sombra de otra polémica, González Colón retiró también el nombramiento de Garffer.

La primera ejecutiva explicó por escrito su decisión, asegurando que “aunque discrepe, respeto la facultad constitucional del Senado de no avalar mis nombramientos”.

“No sería justo exponer nuevamente a un nominado del calibre del Garffer a un proceso de confirmación ante el Senado sin oportunidad real. Ante esta difícil situación, he decido retirar el nombramiento del General Garffer y mantenerlo en su posición de secretario del Departamento de Seguridad Púbica”, estableció.

Al presente -y hasta el miércoles- el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, fungirá como gobernador interino de Puerto Rico, pues González Colón está en una cumbre que se celebra en Washington D.C.

Hasta el momento, la gobernadora no había designado a otro funcionario como secretario para el Departamento de Estado.

Según la Constitución de Puerto Rico, cuando el gobernador está ausente, el secretario de Estado es quien debe mantenerse como gobernador interino. En caso de que este último tampoco esté disponible, según la línea de sucesión, corresponde al secretario o secretaria de Justicia cumplir labores de gobernador interino.

Más aún, tampoco hay un secretario de Justicia en propiedad, ya que retiró el nombramiento de su exnominada -la exfiscal Janet Parra- por lo que, según la línea de sucesión, le corresponde al secretario de Hacienda fungir como gobernador interino.