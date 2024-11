Jorge “Georgie” Navarro Suárez fue el representante de distrito que ganó por el mayor margen de votos en todo Puerto Rico.

Arrasó en el distrito representativo número 5 de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas por el Partido Nuevo Progresista (PNP) con una ventaja de 6,456 votos contra su contrincante del Partido Independentista Puertorriqueño, Gabriel Casal Nazario, que quedó segundo en la contienda.

¿Cuál es su clave? Ser genuino y mantener el contacto con el pueblo, según dice.

A Navarro Suárez se reconoce como una persona folclórica, “de pueblo”; que siempre ha dado frente en todas las controversias en las que ha estado sumido y que trabaja para resolver los problemas que le señalan los residentes de su distrito. Así lo detalló en una entrevista con Primera Hora en la que reveló la razón de su éxito electoral.

El legislador llegó vestido con una camisa azul y con su perro Steel, que tenía una bandana de la bandera de Estados Unidos y la cola pintada de azul, a la plaza pública de Guaynabo.

El can, un Siberian Husky de cinco años, conoce el área muy bien, pues Navarro Suárez suele correr 4.5 millas diarias por la zona con su “mejor amigo”.

El legislador tiene una estrecha relación con su perro Steel, un Siberian Husky de cinco años, con quien corre todas las mañanas. ( Xavier Araújo )

“Es el único que entiende mi inglés, inglés malo, mastica’o”, comentó, cuando intentaba darle comandos a Steel para que se sentara o continuara caminando.

Mientras contestaba preguntas, el representante tenía que detenerse a saludar. Hubo hasta quienes lo intentaron reclutar para ir a la guerra de Ucrania.

“Eso es el día a día de Georgie Navarro, saludando, resolviendo”, afirmó.

En este son, el representante ya va para su sexto cuatrienio.

La fórmula del representante para mantenerse con tanta aceptación de la ciudadanía desde las elecciones del 2004, asegura, es sencilla. Es “estar en contacto con el pueblo los cuatro años”, precisó.

“Yo juramento ahora el 2 de enero y ya para febrero, marzo, tarde como abril, yo empiezo caminatas legislativas. Casa por casa, como si fuera caminata de campaña, tocando la puerta. Le digo: ‘Esta vez no vengo a buscar el voto, sino a que me ocupe. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu inquietud?’ Le doy una tarjeta de servicio, de mi oficina de servicio, y cojo los tres pueblos, lunes, martes, miércoles y jueves, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., dos horas nada más. Termino aquí y sigo, termino aquí y sigo. Eso es lo que me ha dado la consistencia del contacto directo con el pueblo. Y, por más que hablen, por más que digan, el genuino es el que la gente conoce, el de verdad, el que resuelve, el que siempre está en contacto con el pueblo, el que cuando no se puede se le dice que no. Pero, siempre tengo la puerta abierta”, comentó.

Dijo que su profesión de representante es como la de un médico y que sus pacientes son los ciudadanos, a los que atiende por 24 horas, los siete días de la semana. Explicó que, por esta razón, su teléfono es público.

Señaló que siempre está “atendiendo sus preocupaciones, sus inquietudes y ver dónde podemos ayudarlo y qué podemos hacer por ello”.

Cuando no le exponen sus problemas, la gente lo que quiere es una fotografía o un vídeo con un mensaje para algún familiar.

“A veces me quedo sorprendido de cómo la gente atesora a uno. Será por mi carisma, por mi forma de ser, por lo folclórico que yo soy, por lo jovial, que a veces dicen honorable y me digo, mira para atrás, ‘¿dónde está?’. O sea, yo voy para el sexto término, vivo alquilado, no tengo propiedad, a ver si ahora ahorro y me puedo comprar una, y sigo siendo el mismo de siempre. Y yo creo que soy de los pocos. Yo siempre estoy en la palestra pública, yo no rehúyo a ir a los programas de televisión, de farándula, de análisis político, de debate. Prácticamente, yo voy a todo y siempre me buscan. Seré que soy taquillero, opino lo que siento, lo que veo, no me escondo de nada. Tampoco soy un perfecto. Tengo mis altas y mis bajas y, cuando he tenido las bajas, doy la cara, porque nunca permito que la percepción se haga realidad y como hay solamente una verdad siempre, no tengo por qué esconderme y eso es lo que yo entiendo que le gusta a la gente del pueblo”, resumió.

El próximo 2 de enero juramentará para su sexto cuatrienio. ( Xavier Araújo )

Aprendió a cuidarse

Navarro Suárez señaló que ha aprendido a ser precavido, que era lo que antes lo metía en problemas o terminaba golpeado en peleas públicas. Señaló que ya no asiste a actividades públicas o conciertos. Si decide ir a un chinchorro a tomarse una copa, va acompañado de amistades que vigilen a todo el que quiera molestarlo y, sobre todo, ignora a los que quieren buscarle buya.

“Tú rápido los puedes identificar. Estos de camisa negra, estos que están así con muchas cosas de peinados, así medio raros. Tú sabes que te van a tirar duro, te van a salir con una y, pues, tú les pasas por el lado, no te paras ahí, vas por otro lado, porque en el pasado me paraba allí y, siempre que pasaba, viene uno con un chistecito y eso es lo que uno tiene que evitar”, precisó.

En lo que dice no caer Navarro Suárez es en las garras de la corrupción.

“En 20 años, cuando he visto la piedra de la corrupción, la paso por encima. O sea, que hay unos criterios, unos parámetros y tú no puedes pisar fuera de la ley. Tú no puedes aprovecharte de tu puesto para mejorar tu calidad de vida y coger soborno. Georgie Navarro no es así, por eso es que vive alquilado, no tiene una propiedad, porque he trabajado como cualquier hijo de vecino. Tengo mis hijas, que valoro, mi madre, y cuando veo eso le paso por encima. En mis 20 años, tú no has escuchado un señalamiento de Georgie Navarro de corrupción”, expresó.

¿Qué ha hecho?

El funcionario también dijo que a lo largo de su carrera ha contribuido con legislación importante. Mencionó que logró una ley que fija “un solo precio por zona de gasolina”.

También comentó que es el autor de varias medidas que conforman la Ley Limón para reclamar por garantía defectos en los carros. Aunque señaló que toda esta legislación hay que unificarla en una, por lo que podría impulsar esos cambios en este próximo cuatrienio cuando su partido estará en mayoría.

Además, adelantó que impulsaría una legislación para prohibir el uso de los celulares en las escuelas elementales, como en Florida, ya que aludió a que existe un estudio que apunta a que “parte de los suicidios se debe al uso extremo de la tecnología del celular”.

Pero, en general, apuntó a que sus mayores contribuciones han sido en aportaciones de dinero o resolviendo problemas en las comunidades, principalmente por el estado de las carreteras o la necesidad de generadores para que no se vaya el agua cuando se afecta el servicio de energía eléctrica. Esa continuaría como su ruta del trabajo legislativo.

“Voy a concentrarme en lo que es la infraestructura, en lo que es la calidad de vida”, puntualizó Navarro Suárez.