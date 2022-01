Los “ciento y pico de votos” que acepta Jorge “Georgie” Navarro que recibió este sábado en la elección especial en la que se eligió al nuevo alcalde de Guaynabo no lo hicieron amilanarse.

Al contrario, fue firme al lanzar un reto a todo aquel que piense en ser su contendor para la jornada electoral del 2024. Es que, al aceptar la victoria de Edward O’Neill Rosa en la lucha por la alcaldía, aprovechó para estipular que habrá “Georgie Navarro para largo”.

“Lo importante aquí es que el pueblo tomó esa decisión. Yo no estaba en la papeleta. Yo siempre fui claro que esto es un movimiento silvestre y que fueron ellos los que hicieron la campaña. Que se agruparon y que consiguieron recursos, es una realidad. De que se dejaron sentir, es una realidad. Pero el pueblo entendió que las personas que estaban ahí (en la papeleta) fueron por las cuales votaron y eso hay que respetarlo”, precisó.

PUBLICIDAD

Acto seguido, estipuló que “yo seguiré siendo representante del distrito 5 y el que se imagine o el que trate o presuma que porque saqué ciento y pico de votos que el campo está abierto, que se tire que está llanito. La gente conoce quién es Georgie Navarro en Aguas Buenas, en San Juan y en los campos de Guaynabo, que mi trabajo siempre ha sido consistente. Una cosa es nominación directa y una cosa es que tú aparezcas en la papeleta. Y Georgie Navarro va a estar en la papeleta. Así que no sueñen en pájaros preñados, porque aquí hay Georgie Navarro para largo en el distrito representativo número 5 y de aquí nadie me mueve, siempre y cuando el pueblo me dé su confianza y el apoyo, como lo ha hecho en el día de hoy”.

Asimismo, el legislador agradeció a Antonio Betancourt y a todas las personas que se unieron a hacerle una campaña por nominación directa en esta elección especial.

“Los felicito por darme esa oportunidad”, les indicó.

Más, sin embargo, reiteró su intención de permanecer en la Cámara de Representantes bajo el Partido Nuevo Progresista.

Tras dejar claras sin intenciones políticas, Navarro afirmó que trabajará junto a O’Neill Rosa para darle estabilidad administrativa y política a Guaynabo tras el arresto del Ángel Pérez Otero por corrupción.

“Ya hoy se termina esto. Mañana trabajamos en equipo”, puntualizó.

Indicó que esperaba lograr esta noche comunicación con el nuevo alcalde de Guaynabo para ponerse a su disposición y felicitarlo por la victoria.

“Yo voy a trabajar de la mano de él y en la medida en que esté mano a mano con el alcalde, él se va a ir consolidando, porque es un trabajo en equipo. Eso es lo importante, que Guaynabo siente que hay alcalde uniendo propósitos, uniendo voluntades para trabajar por el beneficio de los guaynabeños”, manifestó Navarro.