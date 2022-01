Con una gran sonrisa que no se borraba de su rostro, el legislador municipal y comerciante, Julio “Pipe” Abreu, reconoció en la tarde de este sábado su derrota en la elección especial por la alcaldía de Guaynabo.

Al hacerlo, le concedió la victoria de Edward O’Neill Rosa frente a sus seguidores y en su negocio, Colmado Abreu, ubicado en la avenida Alejandrino.

“De los números que hemos continuado viendo, pues, ya se establece una tendencia que nos coloca en un segundo lugar. Así que, en ese aspecto, agradecerles a todos que vieron en mí una opción de cambio, una opción de futuro, de una alternativa para darle un buen gobierno a nuestro pueblo. Pero, respetamos la voluntad de nuestro electorado. Así que, en ese aspecto, desde mi posición como legislador municipal continuaremos haciendo un esfuerzo de excelencia para hacer desde la legislatura (municipal) un buen trabajo y continuar con nuestra ejecutoria desde ese foro”, informó.

De inmediato, llamó a la unidad por el bien del municipio.

“Todos debemos movernos hacia una misma dirección”, afirmó.

Destacó, de hecho, que uno de los mayores retos que enfrentaría el nuevo alcalde es conseguir esa unidad dentro del ayuntamiento.

Asimismo, le pidió a O’Neill Rosa que se esfuerce por restaurar la confianza del pueblo.

“Lo que me resta es desearle el mayor de los éxitos, exhortarle a que haga un buen trabajo, un trabajo digno para el pueblo de Guaynabo. Que, al final del día, aquí es donde todos que nos sentimos parte de esta ciudad hemos decidido criar a nuestra familia y hacer crecer, en mi caso, nuestros negocios y que simplemente se dé un buen gobierno y desde la legislatura estaremos velando que así sea”, manifestó.

Destacó que los residentes de Guaynabo reclaman mayor seguridad y desarrollo económico, por lo que también le pidió acción en estos temas.

“Queremos una ciudad próspera”, reclamó Abreu.

A sus seguidores, el comerciante les dijo que aspirar por este cargo fue una bendición.

“Hicimos un esfuerzo titánico. Sabemos que esta campaña y este periodo se dio un corto tiempo, que fue un periodo bien fuerte en ese tema. Pues, gracias a todos por ese respaldo”.

Añadió que “sabemos que hicimos un 200% de nuestro esfuerzo. Nos pusimos disponibles para poder brindar un servicio hacia Guaynabo. Dimos un paso al frente, como siempre he dicho. No nos podemos quedar mirando desde las gradas. Tenemos que insertarnos en estos procesos políticos y tratar de hacer un cambio y no permitir que se deteriore nuestro gobierno. Agradecido por demás”.

Abreu se mostró contento en todo momento por el respaldo recibido y respondía con alegría cuando sus seguidores le gritaban: “Pipe 2024″ y “Pipe no te quites”.

Su respuesta, sin embargo, dejaba en un tintero la posibilidad de volver a aspirar a la alcaldía de Guaynabo. Señaló que esa es una decisión que debía tomar en familia y que, por lo pronto, se enfocaría en seguir “desarrollándome como comerciante y como empresario”.

Por las bocinas, entretanto, se escuchaba la canción “Gracias” de Pedro Capó, la cual destaca se aprende de las derrotas y que “to’ lo que nos pasa tiene una razón”.

Abreu se midió en la contienda contra otros cuatro candidatos. Estos eran la asesora del Departamento de Salud y esposa del productor Luisito Vigoreaux, Dana Miró; el comerciante Ricardo Aponte Martínez; el supervisor de Luma Energy e hijo del exalcalde Héctor O’Neill, O’Neill Rosa, y la doctora Marigdalia Ramírez.

Se destacó también en la contienda una campaña por nominación directa a favor del representante Jorge “Georgie” Navarro, quien no cumplía con el requisito de residencia por más de un año en la ciudad para aspirar en propiedad.