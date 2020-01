El representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez negó hoy tener un problema con el alcohol, dijo que no ha vuelto a ingerir bebidas alcohólicas desde el 27 de noviembre y no quiso precisar si está o no en un tratamiento.

En entrevista con WKAQ, el representante del Partido Nuevo Progresista aseguró que ha estado tomando medidas ante la “percepción que se había creado sobre él... las redes (sociales) crean una percepción que no es la que hay”.

Las medidas que detalló incluyen que se ausentó de las fiestas de Navidad, excepto las de su familia el 24 de diciembre y el 31 de enero, que cuando visita chinchorros solo bebe una botella de agua y está en los negocios por solamente 15 a 30 minutos y no como antes de tres a cuatro horas y que procura no andar solo porque “hay gente mala”.

“Se creo una percepción de un Georgie que no es real”, dijo Navarro Suárez en la entrevista radial.

Navarro Suárez ha protagonizado diversos incidentes que han sido grabados en video, el más reciente en noviembre en el que trata de entrar a un lugar y personal de seguridad lo empuja para que no entre. Tras reunirse con el liderato de su partido, el representante perdió la presidencia de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes y según dijo en diciembre el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez aceptó ingresar a un programa de terapias que le ayuden a su “pronta recuperación”, aunque no especificó a qué tipo de terapia se sometería Navarro Suárez.

Hoy en la entrevista radial, cuando se le preguntó si tenía un problema con el alcohol, el legislador respondió: “No tengo un problema, pero tengo que tomar control”.

“Desde el 27 de noviembre he dejado eso a un lado y no me ha hecho falta... no he vuelto (a beber alcohol)”, sostuvo.

Dijo que ahora se ha entregado más al trabajo en las comunidades, amaneciéndose en ellas, creando una “fábrica de dar servicios”. Dijo que sigue visitando la Iglesia Católica, afirmó que está confiado en que prevalecerá en el proceso ético en su contra del que espera una decisión de la Comisión de Ética el miércoles, y que espera ser reelecto en las próximas elecciones.

WKAQ Temprano en la Mañana WKAQ Temprano en la Mañana Posted by WKAQ 580 on Monday, January 27, 2020

En la entrevista se le planteó que lucía ”desafiante”, y el veterano legislador lo negó. Tampoco confirmó si estaba en alguna terapia. “Te pido que respetes mi decisión de decirte que tome control”, dijo al respecto.

Luego aseguró que “Georgie va a ser el mismo en su gozo, el simpático”, y luego dijo que “en la política esto es así, la mitad te ama, la otra mitad no te quiere”.

“El tiempo va a ser mi mejor aliado”, dijo Navarro Suárez.