El gobernador Pedro Pierluisi adelantó que el anuncio que dará esta tarde en conferencia de prensa junto al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, está enfocado en reforzar la vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico, un mecanismo que insiste es la vía para desacelerar el repunte de casos que se registra en la isla, donde la positividad de contagios se elevó de un 1.3% en junio a 11% este jueves.

A preguntas de Primera Hora, el Primer Ejecutivo detalló que se vislumbra ofrecer algún tipo de compensación -por sorteo o incentivo- entre las 2,165,315 personas que iniciaron o completaron el proceso de vacunación contra el coronavirus.

Asimismo, dijo que no se descarta utilizar fondos del Plan de Rescate para financiar un incentivo de $100 a personas que aún no se han vacunado, tal como lo propuso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Haré una serie de anuncios en esa conferencia que no los quiero adelantar, pero el enfoque del gobierno en este momento dado es la vacunación. Ese es el enfoque en todos los países que han enfrentado la variante Delta y repuntes relacionados a la variante Delta y es el que debe ser”, sostuvo, al agregar que las estadísticas de Salud apuntan que la mayoría de las personas hospitalizadas en Puerto Rico (80%) no han sido inoculadas y “los que fallecen, en su inmensa mayoría, también son personas no vacunadas”.

La reunión con el secretario de Salud se llevará a cabo a las 3:30 de la tarde desde la Fortaleza y surge en momentos en que las hospitalizaciones por COVID se han quintuplicado y los casos positivos (por prueba molecular y antígenos) han aumentado hasta 15 veces en comparación con las cifras registradas para el 2 de julio.

¿Se propone otorgar los $100 de incentivo que sugirió Biden a los estados y territorios?, preguntó este diario.

“Eso no se descarta, pero sería en algunas actividades en particular”, respondió.

Sin embargo, reveló que sí hay intención de otorgar dinero a través de premios entre la población que desde diciembre ha respondido al llamado del gobierno para inocularse.

“Creo que la próxima actividad de esa naturaleza será algún tipo de rifa o premio para los que ya se vacunaron... y en el futuro podría llevar actividades en las que medie compensación económica para algunos que no se han vacunado y acudan a ciertas actividades. Todavía eso no está anunciado, pero no se descarta y yo lo veo con buenos ojos y es que no queremos escatimar, queremos hacer todo lo que tengamos que hacer para lograr esa inmunidad de rebaño”, acotó, al agregar que las expectativas del gobierno es lograr la inmunidad de rebaño con el 70% de la población vacunada para septiembre, en cambio, datos ofrecidos por el dashboard realizado por el bioestadístico Rafael Irizarry, miembro de la Coalición Científica que asesora al gobierno, pronostica que al ritmo que va la dinámica en la isla ese porcentaje se alcanzaría para finales de enero del 2022.

De otra parte, Pierluisi dijo que el secretario de Salud estará enviando nuevas directrices a fin mantener control en la ciudadanía respecto a las medidas básicas de seguridad y prevención.

“A la vez con todo lo de la vacunación, el secretario enviando unas directrices promoviendo el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el uso de desinfectante. Pero, nuevamente, la solución en esta etapa de la pandemia es la vacunación”, subrayó.

Actualmente, en la isla unas 1,898,330 personas completaron la vacunación del COVID, mientras que 2,165,315 han recibido al menos una dosis. En términos de porcentaje, significa que el 67.1% de la población tiene al menos una dosis y un 58.4% completó la inoculación. Es la población entre 12 y 29 años la más rezagada en el proceso de vacunación.

Precisamente ayer en la tarde, ante el acelerado repunte de contagios de COVID-19 en la isla, Mellado, le recomendó al gobernador una serie de medidas que buscan frenar las infecciones provocadas por el virus.

En entrevista con Primera Hora, el jefe de la agencia de sanidad reconoció el alza y aseguró estar buscando alternativas para impulsar la vacunación entre los sectores en los que hay resistencia a la inoculación, al tiempo que se contemplan otras medidas restrictivas.

“Ciertamente, hay un aumento significativo de los casos y el incremento lo vemos hoy día con el 10.1% de positividad... los casos han acelerado en las últimas semanas, al igual que hospitalizaciones”, sostuvo.

Según Salud, los pacientes que presentan enfermedad aguda del coronavirus son los que no están vacunados. De hecho, el informe que salió esta semana demuestra que el 73.3% de los contagios en brotes son pacientes no vacunados.

“Estamos ponderando utilizar la mascarilla en todo momento y buscar evitar las aglomeraciones en los lugares donde se reúne mucha gente”, dijo, al recordar que actualmente hay una orden administrativa que impone una multa de $100 a las personas que se nieguen a utilizar un cubre bocas y nariz, mientras que la penalidad aumenta a $500 para los negocios que sean lenientes con este dictamen. Aclaró que la directriz tendrá excepciones, por ejemplo, con las personas que se ejercitan al aire libre.

“Lo que sí te puedo decir es que necesitamos que todo el mundo utilice las mascarillas y se eviten las aglomeraciones a toda costa. Eso es importante. También hay que reforzar los protocolos en las escuelas para que permanezcan libre de COVID-19. Hemos hablado de hacer pruebas aleatorias entre la población estudiantil y otro tipo de controles”, subrayó, al agregar que “antes que cerrar las escuelas, cerramos al país”.

Aseveró que en ese sentido la recomendación -en consulta con la Coalición Científica- es que las clases presenciales deben continuar en agenda.