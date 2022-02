Tras varios días de protestas por parte de miles de educadores que paralizaron sus labores exigiendo una mejor paga por sus labores, el gobernador Pedro Pierluisi anunció que unos 25,0000 maestros del sistema público de enseñanza -incluyendo aquellos en posiciones transitorias- recibirán un aumento salarial de $1,000 mensuales a partir de julio, que se sufragará con fondos federales que estarán disponibles hasta septiembre de 2024.

El incremento -que elevará el salario base de un maestro del Departamento de Educación de $1,750 a $2,750- se conseguirá utilizando $450 millones del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (Esser, por sus siglas en inglés), explicó el Primer Ejecutivo.

Según el secretario de Estado y, a su vez, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, la gestión fue autorizada durante el fin de semana por el Departamento de Educación federal.

“Hemos logrado identificar fondos federales ESSE para hacer realidad el aumento solicitado de $1,000 al mes para todos los maestros y maestras de nuestro sistema público en Puerto Rico. En otras palabras, para que esto quede claro, desde julio de este año en vez de recibir solo los $235 de aumento mensual -que es lo que se incluye en el plan fiscal certificado- recibirán $1,000 en aumento, con la diferencia de que $765 serán provenientes de los fondos federales ESSER”, expresó Pierluisi.

Primera Hora solicitó a la portavoz de prensa del Departamento de Educación de Estados Unidos confirmar, si en efecto, se autorizó autorizado el uso de fondos ESSER para el pago de la nómina de los 25,000 maestros, incluyendo 3,422 en posiciones transitorias. Al cierre de esta edición, no se había recibido una respuesta.

Según el Primer Ejecutivo, las expectativas del gobierno son identificar antes de 2024 otras fuentes de ingreso del presupuesto local para que el aumento de los educadores sea uno permanente. Aludió a que estas posibilidades cogerían fuerza de aprobarse por el Congreso de Estados Unidos mayores asignaciones de Medicaid para financiar el plan de salud gubernamental en Puerto Rico, que a su vez liberarían fondos estatales para otros propósitos. El aumento salarial de los maestros supone un gasto adicional en nómina de alrededor de $300 millones anuales. Además, según Pierluisi, el impuesto mínimo global que se legisla en el Congreso tendrá un impacto positivo en los recaudos del gobierno de Puerto Rico. Este impuesto le aplicaría a las compañías foráneas que operan en la isla. Adicional, el Primer Ejecutivo tiene esperanza de que los recaudos del Departamento de Hacienda “sigan excediendo pronósticos”.

El anuncio ocurre luego a varios días de que los maestros se tiraran a la calle para exigir un alza salarial y un retiro digno. El reclamo del magisterio provocó ausencias masivas de estos profesionales en las aulas del país que alcanzó su pico el pasado viernes, cuando un 72% de los docentes se reportaron ausentes. Muchos de estos participaron el pasado viernes de una manifestación masiva y marcharon desde el Capitolio hasta La Fortaleza, buscando atención a sus reclamos.

22 Fotos El magisterio se tiró a las calles del Viejo San Juan para caminar desde el Capitolio hacia la mansión ejecutiva en protesta.

“Quiero ser claro, protesten o no protesten, yo siempre los he escuchado. Respeto sus manifestaciones y valoro sus reclamos. Pueden estar seguros de que, igual que en este caso, sigo trabajando y buscando alternativas para lograr atender los reclamos de nuestros empleados y de nuestro pueblo. Aquí no hay varitas mágicas, aquí con lo que pueden contar es con trabajo duro, mío y de todo mi equipo de trabajo”, manifestó el gobernador.

Durante la manifestación del viernes, se estableció que esa sería la primera de muchas más si no se atendían sus reclamos.

De hecho, de manera espontánea los manifestantes convocaron a una Asamblea en la que se aprobó, con respaldo unánime de los miles de participantes, dos mociones para exigir un retiro digno con 75% de salario a los 30 años de servicio, y para exigir un aumento de por lo menos $1,000 al salario base de los todos maestros, incluyendo transitorios y permanentes.

Casi al mismo tiempo que eso sucedía, asesores de La Fortaleza recibieron a varios líderes magisteriales. En la reunión, según dijeron esos líderes un par de horas después, estuvo presente también el secretario de Educación, Eliezer Ramos. Sin embargo, no estuvieron ni el gobernador Pedro Pierluisi, ni la secretaria de la Gobernación, Noelia García.

Otra manifestación fue convocada para el próximo miércoles a las 8:00 de la mañana desde el parque Luis Muñoz Rivera, en Puerta de Tierra, hacia La Fortaleza.

“Yo respeto muchísimo la democracia, respeto muchísimo la libertad de expresión, sean protestas, sean marchas, sea lo que sea yo lo respeto. Ahora bien, ante todo tengo que defender la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Ante todo tengo que evitar que se interrumpa esa educación por las razones que sean”, expresó el Primer Ejecutivo durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones.

Dijo que hay alternativas para expresarse “pero jamás debe ser para causar que nuestros niños y niñas y nuestra juventud no tengan el pan de la enseñanza”.

“Hay alternativas a la hora de expresarse, pero lo que ocurrió el viernes pasado, por el bien de Puerto Rico y particularmente de nuestra niñez, nuestra juventud y nuestro futuro, que no se vuelva a repetir”, advirtió Pierluisi.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla, quien fue informado del aumento salarial horas antes de la conferencia de prensa, dijo que la noticia representa “justicia” para la clase magisterial.

“Por años hemos esperado este momento, del cual nosotros representamos a los 25,000 maestros. Hoy, en una reunión que había sido convocada hace dos meses, pero hoy la recibimos, y tuvimos el honor de estar con nuestro gobernador, hace justicia a los tres puntos más importantes de nuestra institución y la Local Sindical. Uno es el aumento salarial que va a recibir cada maestro. Hemos iniciado, con este anuncio, la lucha por la justicia salarial que merecen los compañeros maestros del sistema público”, manifestó Bonilla.

¿Qué pasará con el retiro?

Otro de los reclamos de los maestros y maestras del país es tener un retiro digno. Los manifestantes quieren que se implementen cambios al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), pues el aprobado reduce la pensión hasta en $1,000 en unos casos particulares y obligaría a los educadores a trabajar hasta los 63 años.

“Eso es un reclamo aparte. Aquí lo que tenemso es uan orden del tribunal que confirma el Plan de Ajuste, en el cual se honra a las pensiones de todos los retirados del Departamento de Educación, y se honran las existentes y las futuras. O sea, no hay recorte de 8.5% para ningún retirado del Departamento de Educación”, dijo Pierluisi.

Respecto a este escenario, el director de la Administración del Sistema de Retiro, Luis Collazo, dijo que los incrementos salariales tendrían un impacto positivo sobre la cantidad de dinero que los docentes activos podran aportar a sus cuentas de retiro. Aludió, a su vez, a que a partir del 15 de marzo gran parte de los integrantes del magisterio podrán cotizar al seguro social.

“Obviamente aportarían más al nuevo plan de contribuciones definidas, así que el maestro que aporte al Seguro Social, en vez del 2.3% del salario actual va a estar aportando el 2.3% del aumento. En ese sentido tiene un impacto positivo al nuevo plan (de la Ley) 106, que es el nuevo plan de contribución definida al que van a cotizar del 15 de marzo en adelante. (El beneficio de pensión adicional) va a depender del salario del maestro”, dijo Collazo.

Con el aprobado Plan de Ajuste de Deuda, todos los maestros de menos de 45 años cotizarán automáticamente al Seguro Social, mientras que los mayores podrán escoger si cotizan o no. Mientras, educadores de 45 años en adelante tendrán 60 días, a partir del 15 de marzo, para decidir si participan del Seguro Social.

Por su parte, el secretario Ramos Parés se mostró esperanzado de que el anuncio en el alza salarial derive en que parte de los 2,900 educadores que han solicitado retirarse antes dle 15 de marzo, reconsideren sus posturas.

“Estoy confiado que algunos van a querer congelar y tener su beneficio asegurado de cara a ese 15 de marzo (día que cobra efectividad el Plan de Ajuste). Sin duda alguna, esto viene a hacerle el llamado a estos maestros que lo están pensando a permanecer en el sistema”, puntualizó Ramos Parés, quien indicó que hay educadores que, al momento, devengan un salario mensual de hasta $6,000.

Reacciona la Junta de Supervisión Fiscal

Tras el anunció del gobernador, Primera Hora solicitó una reacción a la portavoz de prensa de la JSF, Sylvette Santiago, quien respondió que los miembros del ente federal siempre han apoyado aumentos a los maestros y, aclaró, que el organismo no interviene en manejo que el gobierno estata da a los fondos federales.

“La Junta de Supervisión siempre ha apoyado aumentos a los salarios de los maestros. Los maestros son cruciales para mejorar el sistema educativo de Puerto Rico y apoyar el desarrollo económico. Se aumentaron los salarios en el año fiscal 2019 en $1500, en el año fiscal 2020 en $500″, expresó Santiago, en declaraciones escritas.

Dijo que el Plan Fiscal certificado actualizado agregó un aumento incremental a los salarios de los maestros en un 20 % a partir del nuevo año fiscal 2023 (el 1 de julio de 2022), tanto como sea fiscalmente posible bajo el presupuesto del Fondo General de Puerto Rico dadas las inversiones incrementales realizadas en otros salarios del servicio público, el Fideicomiso de Reserva de Pensiones y las pensiones de los policías.

“La Junta de Supervisión no fiscaliza sobre el uso de los fondos federales por parte del Gobierno de Puerto Rico, que el Gobernador ahora ha puesto a disposición para apoyar adicionalmente los salarios de los maestros”, finalizó la portavoz de prensa de la Junta.