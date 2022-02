Los maestros del sistema público de enseñanza recibirán un aumento salarial de $1,000 mensuales, anunció este lunes el gobernador Pedro Pierluisi.

Este incremento es una medida temporera pues se utilizará dinero federal del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (Esser, por sus siglas en inglés), indicó el gobernador. Posteriormente, el gobierno deberá identificar fondos estatales para hacer el aumento permanente.

Pierluisi explicó que desde julio de este año en vez de recibir los $235 que se aprobaron en el plan fiscal, recibirán $1,000 con la diferencia de $765 provenientes de los fondos federales. Mientras, desde el 1 de enero del 2023 en vez de un aumento de $470 que ya está aprobado, van a recibir $1,000 y la diferencia de $530 vendrán de fondos federales.

“Así vamos a suplementar con los fondos federales el aumento a sus salarios proveniente de fondos estatales que ya fue aprobado”, comentó el gobernador al indicar que solicitará una revisión del plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal.

“Nuestro equipo ha hecho los cálculos necesarios y las consultas con el gobierno federal, y hemos logrado identificar fondos federales Esser para proveer pagos de incentivo a la clase magisterial. Estos pagos van a suplementar el aumento a salarios proveniente de fondos estatales que ya fue aprobado. Por lo tanto, vamos a lograr que los maestros y las maestras tengan un aumento de $1,000 mensuales y así asegurar que les proveemos un salario más digno como se merecen”, agregó Pierluisi.

El anuncio del aumento ocurre luego de varios días de que los maestros se tiraran a la calle para exigir un alza salarial y un retiro digno.

“Quiero ser claro, protesten o no protesten, yo siempre los he escuchado. Respeto sus manifestaciones y valoro sus reclamos. Pueden estar seguros de que, igual que en este caso, sigo trabajando y buscando alternativas para lograr atender los reclamos de nuestros empleados y de nuestro pueblo. Aquí no hay varitas mágicas, aquí con lo que pueden contar es con trabajo duro, mío y de todo mi equipo de trabajo”, manifestó el gobernador.

Una marejada de más de 5,000 maestras y maestros se manifestó el pasado viernes en la isleta del Viejo San Juan, en reclamo de mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y un retiro digno.

El tsunami de camisetas negras con mensajes exigiendo justicia para el magisterio avanzó desde el Capitolio hasta la Calle Fortaleza, dejando claro que la masiva manifestación sería la primera de muchas más si no se atiende sus reclamos, con mensajes tales como el de “si nos siguen provocando, una huelga están buscando”.

En un momento dado, mientras la manifestación estaba frente a La Fortaleza, de manera espontánea se convirtió en una Asamblea en la que se aprobó, con respaldo unánime de los miles de participantes, dos mociones para exigir un retiro digno con 75% de salario a los 30 años de servicio, y para exigir un aumento de por lo menos $1,000 al salario base de los todos maestros, incluyendo transitorios y permanentes.

Casi al mismo tiempo que eso sucedía, asesores de La Fortaleza recibieron a varios líderes magisteriales. En la reunión, según dijeron esos líderes un par de horas después, estuvo presente también el secretario de Educación, Eliezer Ramos. Sin embargo, no estuvieron ni el gobernador Pedro Pierluisi, ni la secretaria de la Gobernación, Noelia García.

Otra manifestación fue convocada para el próximo miércoles a las 8:00 de la mañana desde el parque Luis Muñoz Rivera, en Puerta de Tierra, hacia La Fortaleza.