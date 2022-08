Canóvanas. El gobernador Pedro Pierlusi calificó hoy de “bien desafortunado” el incidente en el que un adolescente de 16 años murió baleado el lunes en la noche en medio de una intervención policíaca que involucra a siete policías y a un sargento, adscritos al Precinto de Puerto Nuevo y a la División de Vehículos Hurtados de San Juan.

“Ya el NIE (Negociado de Investigaciones Especiales), asumió jurisdicción para investigar el asunto, estar seguros de que el uso de fuerza no fue excesivo y eso está bajo investigación. Ahí no se debe comentar más allá de que estoy seguro de que se va a investigar a fondo y si alguien actuó indebidamente va a tener que responder. Pero, eso ahora está en manos del NIE, supervisado por la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Yo confío en nuestros funcionarios en el área del orden público. Se que se va a esclarecer toda la situación como el pueblo espera”, dijo el Gobernador tras encabezar la feria de servicios “Fortaleza por Puerto Rico” en el municipio de Canóvanas.

Igualmente, el mandatario lamentó el suceso en el que dos policías resultados heridos hoy durante una persecución de dos individuos cuando los oficiales se dirigían a la escena de un crimen frente a una gasolinera en el barrio Candelaria en Toa Baja.

“Tuvimos hoy un incidente en el que dos policías resultaron heridos, que estaban investigando un asesinato y lamentablemente fueron emboscados y están heridos. Esto nos recuerdo a todos que los miembros de la Fuerza policíaca ponen su vida en riesgo todos los días cuando están en la calle protegiéndonos, así que, mi solidaridad a esos oficiales. Espero que se recuperen pronto”, indicó Pierlusi y agregó que espera que se esclarezca el asesinato que los policías se disponían a investigar.

“Queremos esclarecer todos los asesinatos. Ha habido una mejoría en eso, pero siempre hay campo para mejorar”, dijo.

Al ser preguntado si la reforma de la Policía está funcionando, ante las críticas que han surgido a raíz del de la muerte a manos de policías del joven de 16 años que estaba desarmado, el Gobernador dijo que “esa reforma es muy importante y se supone que culmine antes de finales de 2023″.

“Personalmente pregunto regularmente cómo vamos en términos de cumplimiento en los diferentes renglones que cubre la reforma. Me consta que hay una oficina dedicada a la reforma en la Policía y que el secretario de Seguridad Pública (Alexis Torres) ha tomado este tema como uno de gran prioridad porque este tipo reforma, de decreto por consentimiento, que es lo que hay aquí, no debe ser permanente, no se debe extender… las reformas deben tener comienzo y fin”, sostuvo Pierluisi.

Sin embargo, cuando se le preguntó si la Policía ya estaba lista para ser sacada de la reforma, el Gobernador dijo que “no, tenemos que cumplir”.

Indicó que el juez federal Francisco Besosa, quien supervisa el proceso, “es el que va a evaluar cuando se le someta la evidencia de cumplimiento si ha sido así, pero tiene prioridad”.

Pierlusi reclamó que “ha habido avances” en el adiestramiento continuo de los miembros de la Uniformada, en establecer protocolos en el uso de la fuerza en las intervenciones de la policía, en el área de estadísticas, monitoreo e investigaciones internas.

“En todas esas áreas incide esta reforma, son todas áreas importantes. Algunos la critican, yo más bien lo veo como otra herramienta más que tenemos para mejorar el desempeño de nuestro servicio público, en este caso de los policías de Puerto Rico”, agregó.