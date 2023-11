El gobernador Pedro Pierluisi se presta a someter próximamente una terna a los comisionados electorales para que escojan entre las tres alternativas recomendadas al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“La comisionada electoral del PNP (Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo Cruz,) estaba entrevistando posibles candidatos y se estará sometiendo esos nombres en cualquier momento”, anunció Pierluisi, tras participar de la firma de un contrato para desarrollar los muelles 9 y 10 de San Juan en una marina para mega yates.

La afirmación la realizó el gobernador tras preguntársele sobre la determinación del presidente del Senado, José Luis Dalmau, de volver a demandarlo por mantener como presidenta interina a la jueza Jessika Padilla, cuyo cargo en propiedad es el de presidenta alterna de la CEE, “en clara violación a la Constitución y a las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico”.

Según afirmó Pierluisi, esa demanda la ganaría, pues alegó que el Código Electoral expone que, de surgir una vacante en la presidencia de la CEE, sería la presidenta alterna quien fungiría como presidenta interina.

“La presidenta alterna, la juez Jessika Padilla, tiene todo el poder en ley para dirigir los trabajos de la CEE. En eso me voy a mantener hasta en el tribunal celestial. La presidenta alterna tiene todo el derecho de estar a cargo de la Comisión mientras haya vacante”, precisó.

La vacante en la presidencia de la CEE surgió el pasado 11 de julio, cuando el juez Francisco Rosado Colomer dimitió al cargo en medio de una incertidumbre de si sería confirmado como juez del Tribunal de Apelaciones. Finalmente, la designación de juez del Apelativo fue colgada a principios de esta semana, por lo que si hubiera permanecido en el cargo de presidente de la CEE tendría que haberse marchado en diciembre próximo, periodo en que vence su nombramiento de juez superior.

Como parte de su explicación, el gobernador sostuvo que la terna sería sometida a los comisionados electorales, ya que este es parte del procedimiento. Si los funcionarios no se ponen de acuerdo, el gobernador puede hacer un nombramiento para que tanto el Senado como la Cámara de Representantes lo ratifiquen.

Como se está en receso de sesión legislativa, la persona que nombre el gobernador entraría en funciones de manera inmediata.

“Veremos si hay consenso (entre los comisionados electorales de los cinco partidos políticos). Mientras no haya consenso, mientras la legislatura no actúe, la presidenta alterna, la juez Jessika Padilla, tiene todo el poder en ley para dirigir los trabajos de la CEE”, argumentó.

Además, dejó claro que “el riesgo de que esté descabezada la Comisión no es real”.

Dijo que la demora por llenar la vacante no se debe a “inacción de mi parte, sino por falta de acción de otros componentes que participan en este proceso de nombramiento”.

Por otro lado, el gobernador lanzó una queja pública por los tropiezos que ha tenido a lo largo de su administración para nombrar presidentes de la CEE.

Por ejemplo, en agosto pasado nombró al juez Jorge Rafael Rivera Rueda por segunda ocasión al cargo y fue colgado por la Cámara de Representantes.

“De cuándo acá todos los que yo designó, entonces, no pueden recibir el visto bueno. Eso de por sí, lo que lo que denota es que no hay razonabilidad, que no hay prudencia. No puede ser que todos los que yo designo, todos los jueces que yo designo, no están aptos. Eso es lo que se ve, es una intransigencia, unas ganas de obstruir. Mientras yo vea esa actitud, mantengo a la juez Padilla como presidente”, puntualizó.

El gobernador concluyó que pretende que Padilla permanezca en la CEE como presidente alterna cuando finalmente se seleccione a un presidente para la Comisión.