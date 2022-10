El gobernador Pedro Pierluisi aceptó este martes que sus primos, Walter y Eduardo Pierluisi, tuvieron cargos importantes durante su campaña política a la gobernación en el 2020, pero alegó que desde que el bufete de estos fue allanado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), así como del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano no ha tenido comunicación con estos.

La afirmación la hizo tras rechazar que la pesquisa federal en contra de uno de sus familiares, Walter Pierluisi, lo haya llevado a “distanciarse” de sus familiares de manera conveniente, como indicó se ha hecho pensar.

PUBLICIDAD

“Primero que nada, es que es increíble. O sea, como hay algunos están como obsesionados por manchar reputaciones, ataques maliciosos. Primero que nada, eso de distanciarme, eso sale de un titular y no es correcto. Cuando a mí me abordaron sobre este tema, acababa de ocurrir el allanamiento o algo parecido en la residencia del primo mío Eduardo Pierluisi y todo lo que yo hice fue decir cuál era el parentesco, ok, y, de igual manera, decir que no tenía conocimiento alguno del asunto. De allá para acá, pues han surgido reportajes y lo que yo sé de este asunto es lo que los reportajes han indicado”, sostuvo este martes, durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Compañía de Comercio y Exportación, en Hato Rey.

De inmediato, alegó que nunca quiso esconder que sus primos tuvieron puestos importantes durante su campaña. Estipuló que el asunto era de “conocimiento público” y que no tenía de recordarlo el pasado jueves, cuando reaccionó al allanamiento.

“Cuando yo estoy en campaña se sabe exactamente quién está en mi estructura de campaña. En el caso de Walter Pierluisi, estaba a cargo de la coordinación política, y en el caso de Eduardo Pierluisi, estaba a cargo de operaciones de campo. Siempre han colaborado, son parientes míos, siempre han colaborado en mis campañas. Eso es de conocimiento público, eso no es nuevo”, afirmó el ejecutivo, cuando se le cuestionó la razón por la que el jueves pasado no admitió la cercanía de sus primos a su carrera política.

PUBLICIDAD

Estipuló que, de sus familiares, Walter Pierluisi es el único que tiene contratos con el gobierno. Pero, dio énfasis a que no logró sus contratos en los pasados meses, luego de que asumiera el cargo a la gobernación. Estipuló que administra residenciales públicos desde hace 27 años y que también tiene contratos de mantenimiento de refugios.

“La administración del residenciales público, eso se maneja, eso es un programa federal, eso va a subastas cada tres o cuatro años. Hay muchas organizaciones que se ocupan, empresas que se ocupan de administrar los residenciales públicos, una de las cuales es la de Walter Pierluisi”, explicó.

Sobre el asunto de que Walter Pierluisi es el único familiar con contrato actualmente en el gobierno, el gobernador manifestó que no se le venía otra persona en la mente.

“Ahora mismo que tiene, sí, porque no tiene que ver con mi gobierno, tiene que ver con el gobierno de Puerto Rico de toda la vida. Y lo vuelvo y lo repito, 27 años. Pero sí, que yo sepa eso es lo que, eso es lo que puedo recordar”, sentenció.