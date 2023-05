El gobernador Pedro Pierluisi aceptó este martes que el asesinato de dos turistas peruanos el pasado sábado tendrá un impacto negativo en el turismo.

Señaló que es “lamentable” que estos incidentes ocurran y dijo que será investigado “a la saciedad”.

Pero, en general, alegó que Puerto Rico es “un destino seguro” para los turistas. Aludió que esa no es su percepción, sino que lo han expresados los propios visitantes en encuestas que a menudo realiza la Organización de Mercadeo de Destino (DMO, en inglés).

“La última encuesta lo que refleja es que el 93% de los que nos visitan, de los turistas, se sienten seguros en Puerto Rico”, dijo, durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza..

Explicó que “la razón es que, aunque tenemos un problema de criminalidad, básicamente en Puerto Rico la gente puede transitar, los turistas pueden transitar, visitar diferentes puntos de la Isla sin peligro alguno”.

No obstante, señaló que este crimen “afecta, es bien lamentable. Estamos hablando de dos jóvenes estudiantes que vinieron a celebrar aquí en Puerto Rico el cumpleaños de uno de ellos. Y, pues, obviamente fueron víctimas inocentes en un fuego cruzado que se está investigando y se va a investigar a saciedad”.

Según reportó la Policía, en la madrugada del pasada sábado se registró una balacera a las afueras de negocio Emo-y, en la calle Loíza de Santurce, donde dos jóvenes estudiantes de maestría de la Universidad de Nueva York y de nacionalidad peruana murieron mientras esperaban por el servicio de un Uber.

Los fenecidos fueron identificados como Franco Medina Angulo, de 29 años, y Sergio Palomino Ruiz, de 28.

Pierluisi destacó que el gobierno, a través de la División de Apoyo a Víctimas del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y la Compañía de Turismo, ha brindado apoyo a las víctimas y sus familiares en todo este proceso.

También destacó que la Policía Municipal de San Juan incrementó el patrullaje en la calle Loíza.

De paso, el gobernador pidió, con visible molestia, que no se señale a los propietarios de apartamentos de alquiler a corto plazo por la actividad criminal que se registra en la zona por el mero hecho de que no son puertorriqueños.

“En Puerto Rico no hay espacio para la xenofobia. Que aquí no podemos estar diciendo si no naciste aquí y no eres de aquí, pues no estás bienvenido aquí. El momento que eso ocurre en Puerto Rico es el principio del fin, porque eso no funciona. Nuestra frontera tiene que estar abierta y el que quiera venir aquí a Puerto Rico a residir y a invertir aquí dentro de la ley, está más que bienvenido”, sentenció Pierluisi.