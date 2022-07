“Para mi lo importante es que reinó la paz”.

Así reaccionó el gobernador Pedro Pierluisi a los incidentes ocurridos durante el fin de semana festivo en la playa Los Almendros, en Rincón, donde llegaron cientos de manifestantes a exigir que se removiera la construcción del muro del condominio Sol y Playa que un tribunal declaró ilegal.

Según el Primer Ejecutivo estuvo todo el tiempo pendiente para que las manifestaciones se dieran en paz y orden.

“Las fuerzas policiacas estaban presentes, meramente, para velar que hubiera orden, que no hubiera ningún incidente de violencia. Por la información que tengo, y en los mismos medios lo han reportado, los manifestantes han estado removiendo la estructura, el muro que había en donde ya mi administración determinó que no se podía construir. Hay que entender esto, ya que aquí hay una decisión de las agencias que tienen jurisdicción diciendo que ese muro no debió haberse construido allí...yo reconozco que los manifestantes pues sí estaban sacando el muro del sitio... pero al mismo tiempo sé que también Recursos Naturales estaba vigilando para que no se afecte el ambiente natural en el área. Por ejemplo, que no se ponga en peligro a las tortugas que van a esa área a anidar”, acotó el mandatario.

PUBLICIDAD

“Para mí lo importante es que reinó la paz. Pudieron expresarse los que se quisieron expresar”, subrayó.

Este feriado 4 de julio manifestantes llegaron a la zona con instrumentos de construcción a fin de remover el muro que el Tribunal de Aguadilla ordenó demoler el pasado mes de febrero. La orden indica que se debía derrumbar la obra de construcción realizada bajo unos trámites de permiso en el que se violaron leyes y reglamentos que regulan las construcciones en las costas de Puerto Rico, según lo determinó una auditoría de la Junta de Planificación. Además, el tribunal inquirió remover los escombros de la propiedad y devolverla a su estado natural, en un término de 120 días. Este plazo se extendió tras varias apelaciones en tribunales de mayor jerarquía.

De otra parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales emitió el 30 de junio una orden que exige a la Junta de Directores del condominio a informar en 10 días un informe en que se detalle las gestiones para cumplir con la orden de restauración emitida por el tribunal.