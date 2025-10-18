La gobernadora Jenniffer González Colón decretó el martes como un día de duelo en honor de la memoria del alcalde de Dorado, Carlos López Rivera.

El día seleccionado será el mismo en que se realizará el acto de recordación y se le dará cristiana sepultura al líder del Partido Popular Democrático (PPD).

Según se informó en comunicado de prensa, el decreto se hizo para coincidir con las exequias en honor a López Rivera.

“Como parte de esta declaración, las banderas en todas las instalaciones públicas deberán ondear a media asta durante ese día, en señal de respeto y solidaridad”, dice la comunicación.

López Rivera murió en la madrugada de ayer, viernes, tras librar una batalla de cinco meses con el cáncer en el hígado.

La gobernadora recordó que ayer expresó públicamente sus condolencias a la familia del alcalde López Rivera, así como a los residentes del municipio de Dorado.

De inmediato, no se informó si González Colón participará de las exequias, que se realizarán el martes desde las 9:30 a.m. Incluyen un acto de recordación en la plaza pública, una procesión, un acto ecuménico y el entierro en el cementerio municipal.