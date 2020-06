A tres días de haberse convertido en ley el nuevo Código Civil y mientras grupos opositores insisten en que la regulación violenta derechos adquiridos de las mujeres y la comunidad Lgbttiq+, la gobernadora Wanda Vázquez Garced se presentará públicamente esta mañana con parte del grupo de juristas y expertos de derecho civil que redactaron la controvertible medida para desmenuzar las presuntas bondades de la nueva regulación.

La discusión sobre los temas cobijados bajo el Código Civil se desarrollará durante un programa informativo que se transmitirá a las 11:00 a.m. por los canales 6 y 3 de la Corporación para la Difusión Pública (WIPR), el cual será moderado por la periodista Soraida Asad Sánchez.

PUBLICIDAD

En el programa participarán tres catedráticos de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, Ramón Guzmán, Juan Vilaro Colón y Rubén Nigaglioni. También estará la exjueza y especialista en temas de familia, Nydia Jiménez Sánchez, así como el abogado Miguel Garay Aubán.

Todos estos abogados formaron parte del grupo asesor externo de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes para la redacción del Código Civil, según lo ha mencionado la presidente de la Comisión, María Milagros Charbonier.

De hecho, la legisladora ha destacado que Guzmán ha participado de todos los procesos de revisión del Código Civil desde la creación de la Comisión de Revisión en 1997.

En los pasados días, activistas homosexuales y organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y la comunidad Lgbttiq+ han criticado el nuevo Código Civil. Aluden a que “tiene problemas procesales, de estructura y de contenido”.

El abogado Osvaldo Burgos, del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), informó a Primera Hora que el mayor problema del Código Civil es que “pone derechos (adquiridos) a interpretación de tribunal. Debilita y expone a estas personas que ya tenían derechos adquirido. Ahora, tienen un artículo que es contradictorio. Expone un derecho adquiridos a expensas de la interpretación de los foros judiciales y que entre en controversia. Lo que estaba claro, ya no está tan claro. Es una forma de debilitar (los derechos)”.

Uno de los ejemplos que proveyó fue el Artículo 694, el cual habla sobre el cambio de sexo en el acta de nacimiento.

PUBLICIDAD

“Ese artículo dice en el segundo párrafo en el acta de nacimiento original no pueden autorizarse enmienda sobre el sexo de una persona. Pero en el último párrafo añaden la decisión de la jueza Carmen Consuelo Vargas que puede cambiar el sexo. ¿Está permitido o no está permitido? Si lees el segundo párrafo no está permitido y último párrafo está permitido. Esto no es un error accidental. Esto es provocado para tratar de complacer a los sectores en convergencia. Así que lo que va a traer es que va a ser sujeto a una interpretación que va a terminar en los tribunales”, manifestó.