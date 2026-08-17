La gobernadora Jenniffer González Colón nombró este lunes al licenciado Pedro César De Jesús Román como nuevo subsecretario de la Gobernación, informó La Fortaleza.

De Jesús Román comenzó de inmediato sus funciones en la dependencia, donde trabajará junto a la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, quien asumió el cargo recientemente.

Su nombramiento surge tras la salida de Itza García, quien culminó sus funciones como subsecretaria de la Gobernación el 15 de agosto.

Según el comunicado, el nuevo subsecretario cuenta con más de 20 años de experiencia en administración pública, asuntos municipales y legales. A lo largo de su trayectoria ha liderado reformas organizacionales, trabajado en relaciones intergubernamentales y coordinado estrategias de respuesta a emergencias con agencias estatales y federales.

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Además, es bilingüe y tiene experiencia en desarrollo de políticas públicas, litigios y comunicaciones estratégicas, así como en la modernización de procesos gubernamentales, relaciones comunitarias y recuperación de infraestructura.

Hasta este lunes, De Jesús Román se desempeñaba como asesor ejecutivo senior de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), en la Oficina de la Secretaría de la Gobernación y en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP-P3), posición que ocupaba desde el 11 de enero de 2025.

Anteriormente, dentro de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), se desempeñó como gerente senior de Relaciones Públicas para el Programa de Banda Ancha de Smart Island. También fue director de la Oficina de Gerencia Municipal y del Departamento Jurídico, además de asesor jurídico principal.

Asimismo, trabajó como asesor jurídico principal en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Administración de Vivienda Pública y el Municipio de San Juan.

Por 15 años, De Jesús Román dirigió y fundó el Bufete De Jesús.

La Fortaleza indicó que, junto a Burgos y De Jesús Román, el liderato de la Secretaría de la Gobernación continuará enfocado en la ejecución de la política pública de la gobernadora.