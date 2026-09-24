La gobernadora Jenniffer González Colón reaccionó en la tarde de este jueves a la designación de fiscales especiales independientes (FEI) al subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Roberto Lefranc Fortuño.

Al afirmar que dará espacio a la investigación, la funcionaria destacó que “contra el funcionario, Roberto Lefranc Fortuño no pesa acusación formal de ninguna índole”.

De inmediato, estipuló que el funcionario permanecerá en la subsecretaría del DDEC.

“Nosotros continuaremos implementado nuestra agenda para promover el desarrollo económico de Puerto Rico y los indicadores económicos confirman que vamos por buen camino. Lefranc Fortuño continuará ejerciendo sus funciones con el profesionalismo y eficiencia que le caracterizan mientras continúa la investigación del PFEI”, precisó.

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El Panel del FEI (PFEI) informó este jueves que los fiscales Fabiola Acarón Porrata-Doria, Ileana Agudo Calderón y Arcelio A. Maldonado Avilés II solicitaron incluir a Lefranc Fortuño en la pesquisa, acción que fue acogida.

No se precisó si han identificado posibles delitos contra el funcionario. Sólo se estableció que el nombre de Lefranc Fortuño ha salido a relucir en “evidencia recopilada mediante el testimonio de testigos entrevistados” por las fiscales.

“Respetamos el deber y facultad del PFEI de investigar cualquier querella y alegación... Daremos espacio a la investigación y exhortamos al Panel del FEI a culminar cuanto antes dicha investigación y revelar sus resultados al pueblo”, manifestó González Colón.