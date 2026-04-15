Tras radicar su planilla de contribución sobre ingresos del 2025, la gobernadora Jenniffer González Colón reveló que recibirá un reintegro y un crédito de menores que suma $3,766.

La información fue revelada por la propia primera ejecutiva este miércoles, último día para cumplir con el ciclo contributivo.

En comunicado de prensa, se informó que González Colón presentó hoy mismo su planilla estatal y federal de manera electrónica. La rindió como una persona “casada, que rinde individual al tener capitulaciones matrimoniales y separación de bienes”, se reveló.

La gobernadora está casada con José Llovín Vargas Llavona y tiene gemelos, llamados Jenniffer Nydia Mercedes y José Yovín Jorge.

Se informó que González Colón devengó como gobernadora $64,188 en el año 2025 y su obligación contributiva fue de $6,126. No obstante, el Departamento de Hacienda le había retenido $8,192, por lo que recibirá un reintegro de $2,066.

En la planilla federal, recibirá un reintegro de $1,700 por razón del “Child Tax Credit”, se indicó.