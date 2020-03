La gobernadora Wanda Vázquez Garced concluyó esta tarde de manera abrupta una entrevista en Telemundo tras ser abordada sobre las denuncias hechas por la exsecretaria del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, contra la asesora Mabel Cabeza.

La periodista y ancla de Telenoticias 4:00 p.m., Zugey Lamela, inquirió a la gobernadora si conocía sobre una supuesta llamada que realizó la ahora exayudante del gobierno a Quiñones de Longo pidiéndole que firmara en 20 minutos un contrato.

“Le pregunto, ¿usted cuando escuchó las declaraciones de que alguien de La Fortaleza, muy allegada a usted, llamó a la funcionaria en aquel momento y le dijo que en 20 minutos tenía que firmar un contrato, al sol de hoy usted no sabe quién fue?

PUBLICIDAD

“En mi presencia no fue”, contestó la gobernadora.

A lo que la presentadora le cuestionó: “Ok, ¿Pero le indagó? Porque usted tiene que saber quiénes la rodean ahí en La Fortaleza. El pueblo la está mirando porque van a haber unas elecciones y van a ver cómo usted maneja este asunto. La situación es seria porque estamos hablando de un contrato donde Quiñones de Longo dijo que era un contrato millonario por unos ventiladores que llegarían de 12 a 16 meses aproximadamente cuando ya la emergencia hubiera pasado y que se utilizarían como lapidas gobernadora. ¿Usted sabe lo serio que son esas declaraciones?”.

“Mira Zugey, acepto esos planteamientos que tú estás haciendo. Es muy fácil hacerlo en un micrófono frente a todo el pueblo de Puerto Rico que nos está mirando. Yo les digo a ese pueblo de Puerto Rico que aquí las cosas se hicieron de la manera correcta. Vamos a seguir los procedimientos que son, que se están haciendo unas evaluaciones, unas investigaciones y el pueblo de Puerto Rico tendrá los resultados. Yo voy a tomar determinaciones que me correspondan y yo no voy a mirar política. A mí no me interesa resultado político”.

"Eso quiere decir que usted no sabe, al momento de ahora usted no sabe quién fue la persona que llamó para decir que en 20 minutos se tiene que firmar un contrato", le increpó la periodista.

"Eso es todo, eso es todo. Ya que no tengo la oportunidad de expresarme, como yo hubiese querido explicarle al pueblo de Puerto Rico, aquí las determinaciones se van a tomar de acuerdo a la ley. Muchísimas gracias pueblo de Puerto Rico. Quédate en casa para que podamos luchar contra el coronavirus”, concluyó la gobernadora visiblemente incómoda.

PUBLICIDAD

Mabel Cabeza fue despedida hoy por el entrante Secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano.

“Luego de analizar lo que se ha ventilado públicamente y a tenor a lo anunciado en el día de ayer por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, hacemos público el despido de la ahora exempleada de nuestro Departamento, relevándola de todas sus funciones efectivo inmediatamente", destacó González Feliciano.

Cabeza fue mencionada este fin de semana por la renunciante exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, en entrevistas poco después de su salida, como la que le concedió a Jay Fonseca y Noticentro 4, en la que le vinculaba con un manejo irregular de 500 pruebas de COVID-19. Dijo que Cabeza era una empleada que ella despidió tan pronto llegó a la jefatura de la agencia y quien, rápidamente, fue contratada por La Fortaleza, acción que le sorprendió.