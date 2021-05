Gobierno no puede asegurar que no subirá el costo de la luz con LUMA El contrato con la empresa privada no contiene cláusulas que impidan el alza en la tarifa de energía eléctrica.

El jefe del comité timón y designado secretario de Estados, Larry Seilhamer, reiteró que, al final, el objetivo del contrato "son economías". Aunque una de las encomiendas del comité timón es velar que, como consecuencia de la implementación del contrato de LUMA Energy, no habrá "un aumento en la tarifa de energía eléctrica", el gobierno aceptó hoy su incapacidad para hacer valer este punto tal y como lo establece la orden ejecutiva. El comité timón -encargado de fiscalizar el contrato de la empresa privada que tomará el control del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) este próximo 1 de junio- no incluyo esta cláusula como parte de unos acuerdos que firmó hoy con la compañía privada y recordó que tampoco se encuentra en el contrato. "Poner una cláusula en el contrato que diga que no va a haber un alza tarifaria en los próximos 15 años estás tratando de prevenir el futuro de cualquier miles de cosas que pueden suceder. Por ejemplo, si a nosotros no nos dieran los $10.1 mil millones para arreglar el sistema y estamos en Título III, ¿cómo vamos a arreglar el sistema? Pues habría que hacer una alza tarifaria porque la única manera de sacar capital para invertir en el sistema es a través de la tarifa que es la única fuente de ingreso que tiene la Autoridad", explicó el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés. Además, el funcionario recordó que es el Negociado de Energía el ente que tendrá la facultad de evaluar posibles aumentos a los consumidores. "El operador o la Autoridad va a donde el Negociado y solicita un alza tarifaria y el Negociado le puede decir: 'Yo entiendo que tienes dinero suficiente para operar el sistema responsablemente, hacer las mejores y no hacer un alza tarifaria'. El Negociado es la pared que vela por el interés de los consumidores en el asunto de la tarifa. Ponerlo en el contrato también imposibilita al Negociado a tomar decisiones de que diga que el sistema necesita más inversión, como pasó antes de los huracanes que no teníamos manera de hacer esa inversión", abundó Fontanés. No obstante, el director ejecutivo de la AAPP se mostró esperanzada en que no ocurrirá una aumento en el costo de la energía eléctrica en Puerto Rico, al menos, en los primeros tres años de LUMA. "Al nosotros ver que LUMA presentó su presupuesto por los próximos tres años queda evidentemente claro que van a trabajar dentro de la tarifa existente. Nosotros como comité timón nos sentimos confiados de que no hay un impacto en la tarifa porque ya así se presentó y así lo tiene que manejar el Negociado", dijo. Por su parte, el jefe del comité timón y designado secretario de Estados, Larry Seilhamer, reiteró que, al final, el objetivo del contrato "son economías". "Uno de los asuntos que se le está pidiendo es que le presente al comité timón en qué áreas es que va a haber economías: contratación de servicios, interrupciones, robo de energía, facturas morosas. Las proyecciones es que represente no un alza tarifaria, sino economías al pueblo de Puerto Rico", apuntó. Los embalses se quedan en la AEE Por otro lado, Fontanés aseguró que los embalses se quedarán en manos de la AEE y que no pasarán a LUMA. El pasado marte, el presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, Johnny Rodríguez Ortiz, señaló su preocupación a un posible aumento en el costo del agua potable debido a las donaciones que le realiza la corporación pública a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). "Casi el 70% del total del agua que en este país se sirve es de los embalses de la Autoridad de Energía Eléctrica que después que la usa las unidades generatrices hidroeléctricas se la regala a Acueductos para que la procese y nos la sirva en forma de agua potable sin ningún costo de adquisición. Luma va a ponerle precio al agua. ¿Y qué va a tener que hacer Acueductos? Aumentar el agua", pronosticó.