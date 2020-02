La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) confía en que la Junta de Supervisión Fiscal reconsidere extender por 30 días adicionales la solicitud de acceso a la Reserva del Fondo de Emergencia sin la necesidad de pasar por los procesos burocráticos de pre-autorización.

"Ante la negativa de la JSF y las constantes réplicas que siguen afectando a nuestros hermanos del sur de Puerto Rico, sometimos una carta de reconsideración a la directora ejecutiva de la JSF, Natalie A. Jaresko, con la fecha del 7 de febrero pasado, expresándole la urgencia de obtener este acceso a los fondos para seguir trabajando con la emergencia y acelerar la recuperación de nuestra isla. Al día de hoy, la JSF no ha contestado la solicitud de reconsideración", indicó mediante comunicación escrita el portavoz de prensa de Aafaf, Iván Caraballo.

PUBLICIDAD

El pasado 1 de febrero, la Junta ajustó el procedimiento para la autorización del uso de fondos.

"La gobernadora Wanda Vázquez Garced y todos los componentes de su gobierno estamos trabajando para atender la emergencia, que no ha terminado y la gente no puede esperar. No dejaremos a nuestras comunidades desprovistas y realizaremos las gestiones que sean necesarias para obtener estos fondos de emergencia”, lee el escrito.

Por su parte, Natalie Jaresko, directora ejecutiva del ente federal, aseguró esta tarde mediante una carta que tras ajustar el proceso de autorización de fondos, han atendido con prontitud la mayoría de las peticiones del gobierno.

“Alegaciones de que la Junta de Supervisión tiene más de 50 solicitudes pendientes, incluyendo alimentos, agua y baños portátiles son falsas. Hemos recibido diez solicitudes, nueve de las cuales hemos aprobado... Ninguna de las diez solicitudes recibidas fueron por inodoros portátiles o agua. Todas las solicitudes fueron procesadas dentro de las horas posteriores a la recepción”.