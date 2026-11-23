El alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina anunció la determinación de eliminar el uso de pirotecnia en las actividades municipales e hizo un llamado a las personas a evitar su utilización.

La determinación, según expresó, se basa en los daños que esta causa en poblaciones con trastornos, en los adultos mayores y las mascotas.

“Accidentes físicos, ansiedad severa, taquicardia y temblores son algunos de los daños físicos y emocionales que causa el uso de pirotecnia. Luego de un análisis sobre estos efectos y en solidaridad con las poblaciones más vulnerables impartí instrucciones para eliminar el uso de esta forma de entretenimiento de toda actividad municipal. Tampoco se promoverá el uso en actividades privadas que se realicen en el municipio”, informó el alcalde.

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“Personas con el trastorno del espectro autista, adultos mayores, las mascotas y el medioambiente se afectan por este tipo de técnica por lo cual eliminar su uso permite que la ciudadanía en general disfrute de las actividades municipales sin consecuencias físicas ni emocionales”, añadió.

Los animales son más sensibles a la pirotecnia. ( Shutterstock )

Estudios evidencian el daño que representa el uso de la pirotecnia al medioambiente, específicamente al aire, lo que resulta en un aumento en los casos de asma y alergias.

Además, datos del Negociado de la Policía reflejaron las consecuencias de manipular estos dispositivos. También, señalaron que durante las festividades y la época navideña de 2025 e inicios de 2026, se reportaron 10 personas heridas, tres menores y siete adultos, con quemaduras, amputaciones y laceraciones severas así como un incidente con una mascota, todos relacionados al uso de la pirotecnia.

“Hago un llamado a la ciudadanía en general a disfrutar en sana camaradería durante esta época tan especial del año: la Navidad. Todos merecemos celebrar las festividades en armonía, por lo cual reitero mi llamado a eliminar el uso de la pirotecnia. De esta forma fomentamos un ambiente solidario y empático”, exhortó Vázquez Molina.

El alcalde insistió en el derecho de todas las poblaciones de festejar la alegría propia de la época sin incidentes.