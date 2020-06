La alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, informó hoy que el próximo martes, 9 de junio, reabrirán al público las facilidades municipales tras permanecer cerradas por varias semanas con motivo de la emergencia relacionada al coronavirus (COVID-19).

Reabren con ajustes

La Ejecutiva Municipal aseguró que están tomando todas las medidas necesarias a tenor con las recomendaciones de las autoridades locales y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en Inglés), para garantizar la seguridad tanto de los empleados como del público que las visite.

Entre las medidas relacionadas a la reapertura figuran la demarcación de áreas para asegurar el distanciamiento social de seis pies y la colocación de barreras de cristal acrílico. También se tomará la temperatura a empleados y visitantes y será requisito el uso obligatorio de mascarilla en todo momento.

“Estamos actuando responsablemente y tomando todas las acciones necesarias en nuestras facilidades para que nuestros empleados y la ciudadanía se sientan tranquilos, protegidos y seguros. Todos estamos muy deseosos de poder continuar sirviéndoles en ellas aunque, ahora, tocará acostumbrarnos a hacerlo bajo la nueva normalidad que todos estamos viviendo”, expresó Rivera Santana.

El horario de servicio en las oficinas municipales será el acostumbrado: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En el caso del servicio de notaría, que se ofrece a través de la Oficina de Ayuda al Ciudadano, continuará disponible los martes y jueves de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. No obstante, solo se atenderán por cita previa.