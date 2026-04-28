El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, confirmó que publicará hoy la información contributiva solicitada sobre el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía.

La divulgación ocurre luego de que el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal Apelativo fallaran a favor de una solicitud del Senado, que buscaba determinar si Sagardía preparó formularios W-2 y/o 480.6SP para los años contributivos 2024 y 2025, y si estos reflejan pagos a empleados o por servicios prestados.

Inicialmente, el titular de Hacienda se negó a revelar los datos, al sostener que hacerlo violaría su deber de confidencialidad y el derecho a la intimidad del exfuncionario.

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Ahora, Pantoja indicó que la información se hará pública no solo en cumplimiento con las determinaciones judiciales, sino también con el consentimiento de Sagardía.

“En este caso, tal y como lo requiere la ley, el contribuyente ha notificado por escrito su autorización expresa a la divulgación de la información contributiva solicitada. En virtud de ello, durante el día de hoy, el Departamento de Hacienda procederá a entregar la información solicitada”, escribió Pantoja en declaraciones a la prensa.

“Igualmente, reitero que siempre mantengo la mayor deferencia a las determinaciones de los tribunales y un compromiso con el principio de ley y orden que rige en Puerto Rico”, agregó.

Anteriormente, Sagardía había solicitado al tribunal que protegiera su información contributiva frente al requerimiento del Senado.

La petición legislativa surgió luego de que el exsecretario cuestionara la postura del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, hacia la administración de Jenniffer González y su entonces secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez. Esta última es investigada por el fiscal especial independiente (FEI) tras revelarse que el centro Yabucoa Auto Service —que hasta diciembre de 2025 figuraba a su nombre— presuntamente cobró a ciudadanos por marbetes sin remitir los fondos correspondientes al Departamento de Hacienda, la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA) ni a aseguradoras, lo que dejó a conductores sin la cobertura requerida.