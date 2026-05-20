El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, confirmó este martes que la agencia ya comenzó el proceso de recálculo del incentivo reintegrable conocido como “Cheque para ti” y aclaró que las cifras que algunos contribuyentes han comenzado a ver reflejadas en la plataforma SURI corresponden al monto preliminar del beneficio, aunque todavía no se han emitido desembolsos a cuentas bancarias.

A través de una comunicación escrita, el funcionario también exhortó a los ciudadanos a “limitar” sus accesos a SURI “para permitir que el sistema continúe procesando la información de manera ágil y eficiente”.

Más temprano, la plataforma experimentó problemas de acceso luego de que contribuyentes reportaran haber recibido notificaciones con el monto preliminar que recibirían bajo el denominado “Cheque para ti”, como parte del proceso de recálculo que realiza Hacienda.

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Mensaje plasmado en el portal de SURI. ( Captura )

“Los balances que actualmente aparecen en SURI corresponden a los primeros recálculos procesados y no representan pagos emitidos”, leen las declaraciones de Pantoja.

“El Departamento continuará realizando recálculos de manera recurrente durante los próximos días”, agregó.

Pantoja no precisó cuándo los contribuyentes comenzarán a ver reflejado el esperado pago en sus cuentas bancarias. No obstante, tanto él como la gobernadora, Jenniffer González Colón, habían adelantado en comparecencias previas ante la prensa que los desembolsos comenzarían “antes de que acabe mayo”.

Se espera que el “alivio”, que equivale a los beneficios que los contribuyentes habrían recibido bajo la reforma contributiva impulsada por la mandataria, que no logró concretarse, impacte a más de 600,000 contribuyentes puertorriqueños.

¿De cuánto podría ser mi cheque de alivio contributivo?

Aunque el gobierno no ha revelado cifras específicas, divulgó ejemplos sobre cómo podría variar el monto del cheque de alivio contributivo, mostrando diferencias significativas según el nivel de ingresos, el estado civil y el número de dependientes.

De acuerdo con los datos presentados, la mayoría de los pagos podrían fluctuar aproximadamente entre $359 y $6,149, dependiendo de la situación contributiva de cada ciudadano.

Los montos más altos corresponderían a contribuyentes con mayores ingresos y con uno o más dependientes menores de edad. Sin embargo, será el Departamento de Hacienda quien determine la cantidad final de cada contribuyente.

Si ya rendiste planilla y cumples con los requisitos de elegibilidad, no necesitas realizar ningún trámite adicional para recibir el incentivo. El Departamento de Hacienda realizará el depósito directamente una vez comience el proceso de desembolso.