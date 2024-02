Hornblower Group, empresa matriz de HMS Ferries, el operador de las lanchas de Cataño, Vieques y Culebra, se declaró en quiebra, un proceso del que espera salir en cuatro meses aproximadamente, según comunicó la compañía.

Ante un tribunal de Texas el pasado 21 de febrero, Hornblower señaló que posee unos $1,000 millones en activos que no superan sus deudas ascendientes a 1,200 millones, reportó The San Francisco Standard.

Hornblower Group es la empresa matriz de HMS Ferries, la cual opera las lanchas de Cataño, Vieques y Culebra. ( Captura )

Hornblower opera más de 200 embarcaciones a nivel global, que incluyen la isla de Alcatraz en la bahía de San Francisco, la Estatua de la Libertad en Nueva York, el río Támesis en Londres y las lanchas de Vieques y Culebra, entre otras.

PUBLICIDAD

Para sacar la empresa a flote, la firma de inversión global Strategic Value Partners adquirirá la mayor parte de Hornblower mientras que la firma de capital Crestview Partners se quedará con una pequeña parte.

Hornblower también operaba la línea de cruceros American Queen Voyages, la cual decidió cerrar porque, según dijo, no se recuperó de la pandemia. American Queen Voyages ofrecía cruceros nocturnos en los ríos Mississippi, Columbia y Snake, en los Estados Unidos.

“Los pasos que estamos tomando hoy (21 de febrero) nos permitirán abordar American Queen Voyages y fortalecer nuestra base financiera mientras continuamos sirviendo a nuestros huéspedes y viajeros en todo el mundo. Con el apoyo de nuestras partes interesadas financieras, continuaremos avanzando en nuestras iniciativas comerciales e impulsando el crecimiento”, expresó el director ejecutivo de Hornblower, Kevin Rabbitt.

El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado, Josué Menéndez Agosto, descartó que la bancarrota de Hornblower afecte los servicios de las lanchas. ( Josian Bruno )

Fuera del cierre de American Queen Voyages, Hornblower indicó que sus servicios no se afectarán, incluidos viajes reservados, excursiones o eventos privados.

Quiebra alarma en Puerto Rico

HMS Ferries recibió un contrato de $750.8 millones en noviembre del 2020 por 23 años para operar el sistema de lanchas de Vieques, Culebra y Cataño, recordó este lunes el representante Ángel Matos García. Tras la quiebra de Hornblower, el legislador catalogó como nulo el contrato con el gobierno puertorriqueño.

“Con esta quiebra las islas municipio corren el peligro de quedarse de un día para otro sin servicio de lanchas. Como está establecido en el contrato, HMS se puede ir de la isla sin consecuencia alguna. El gobierno de (Pedro) Pierluisi debe reconocer su error y asumir su responsabilidad y garantizar el servicio en lo que se identifica otro operador”, manifestó Matos García.

PUBLICIDAD

Su colega en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, también expresó preocupación por el efecto que podría tener la quiebra de Hornblower en el servicio de transporte marítimo local. Dijo que convocará una reunión con la gerencia de HMS Ferries para dialogar sobre los posibles efectos.

“Lo que estamos buscando es garantías de que el servicio de transportación en Puerto Rico no será afectado durante el proceso de reestructuración de deuda y activos”, señaló Méndez Núñez.

"Queremos una garantía para nuestra gente que de ninguna forma se afectarán los servicios, porque si no lo pueden hacer, es momento de evaluar alternativas", señaló el alcalde de Vieques, José ‘Junito’ Corcino Acevedo. ( Xavier Araújo )

Por su parte, al alcalde de Vieques, José ‘Junito’ Corcino Acevedo, le preocupó que las tarifas para los viequenses aumenten debido a la reestructuración de Hornblower.

“Vemos como el presidente del Grupo Hornblower, Kevin Rabbit, ha dado garantías a los residentes de la ciudad de San Francisco en el estado de California de que el servicio hacia la isla donde estaba la cárcel de Alcatraz no se afectará con esta reestructuración. De igual forma hizo con el servicio de transportación marítima desde y hacia la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad en Nueva York, sin embargo, no ha dicho nada sobre Vieques. Esa garantía se la merecen los residentes de esta isla municipio”, exigió Corcino.

“La comunicación con los viequenses de parte de HMS Ferries no ha sido la mejor y hoy es otro ejemplo. El proceso de quiebra fue radicado el miércoles y una quiebra tan grande no sucede de la nada, estamos hablando de una quiebra de $1,200 millones. Nadie nos informó de esto, Vieques se merece más. Queremos una garantía para nuestra gente, que de ninguna forma se afectarán los servicios, porque si no lo pueden hacer, es momento de evaluar alternativas. Lo que no puede pasar es que nos dejen en el limbo”, sentenció el alcalde.

PUBLICIDAD

Asegura que no se afectará

Mientras tanto, el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado, Josué Menéndez Agosto, descartó que la bancarrota de Hornblower afecte los servicios de las lanchas.

“Reconocemos la preocupación, muy legítima, ante el anuncio de Hornblower Group, matriz de Hornblower Marine Services (HMS) Ferries, de que se estaría acogiendo a las protecciones de la Ley de Quiebras como parte de una reestructuración. En momentos en que el sistema de transporte marítimo en Puerto Rico está exhibiendo unas mejoras históricas en todos sus renglones, lo menos que queremos es que haya un retroceso. Sin embargo, el proceso que lleva a cabo Hornblower Group no afectará en lo absoluto el servicio de viajes marítimos”, aseguró Menéndez Agosto.

“Nosotros mantenemos comunicación constante con los directivos de Hornblower Group y HMS, así como con el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Fermín Fontánez, para asegurar que se mantenga la fiscalización del contrato actual y garantizar que no surjan sorpresas en el camino. No obstante, reiteramos que no hay nada que sugiera, siquiera, que podrían afectarse los viajes o las tarifas entre San Juan y Cataño, y entre Ceiba y las islas municipios de Vieques y Culebra”, sostuvo.

6 Fotos Un nuevo terminal de lanchas en Ceiba y cuatro embarcaciones adicionales ayudarán al transporte hacia y desde las islas municipio de Culebra y Vieques.

Menéndez Agosto recordó que la Autoridad de Transporte Integrado tiene varios proyectos en curso, entre ellos la remodelación del terminal de lanchas en Ceiba y la entrada en operaciones de la embarcación Cayo Largo.