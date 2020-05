Tras haberse convertido a principios de abril en el segundo centro de salud que suspendió a su personal para poder sobrellevar la crisis económica causada por el coronavirus, el San Jorge Children & Women’s Hospital ha comenzado a dar pequeños pasos para regresar a la normalidad y ha devuelto el empleo a 50 de los 244 empleados afectados.

Sin embargo, el vicepresidente de operaciones del hospital, José Luis Rodríguez, subrayó que “el único hospital de niños privados en Puerto Rico necesita ayuda”.

Esa ayuda, según sentenció, es económica, pues mantener “un hospital terciario es mucho más caro que cualquier otro hospital”.

PUBLICIDAD

Es que la institución acoge múltiples especialidades infantiles que no están disponibles en otro hospital. De hecho, señaló a que, si se llegara a decretar un cierre, la alternativa que le quedaría a muchos padres sería ir a buscar ayuda médica a los Estados Unidos.

El hospital San Jorge ha logrado reactivar personal al obtener un préstamo de Small Business Administration para costear por dos meses el salario de sus empleados y porque recibió un adelanto del pago de los planes médicos.

“El adelanto no los dieron, pero eso no es un regalo. Si no tengo pacientes para facturar, cómo lo voy a pagar. Esto ha estado vacío. Con 30 a 50 pacientes este hospital no vive”, acotó.

Rodríguez también comentó que de los $41 millones que el Medicare distribuyó en ayudas a los hospitales, solo les tocó $9,000 pues sus principales pacientes, los niños, no están cobijados por este programa.

Una de las alternativas que el funcionario defendió fue la que se promueve desde el Colegio de Médicos, que es que se le conceda a los hospitales $5,000 por cama vacía. Esta propuesta no fue avalada por la Junta de Supervisión Fiscal.

Ahora, Rodríguez desconocía cuánto ayuda podrían recibir de la propuesta que anunció este jueves la gobernadora para socorrer a los hospitales.

Para que se tenga una idea, el temor que tenían las personas de llevar a los niños al hospital para que no se contagiaran de COVID-19, así como la baja en enfermedades que se achaca a que los menores no están en la escuela, llevó a la institución a tener un mínimo de 22 pacientes diarios en las 105 habitaciones con las que cuentan. Ahora, la cantidad ha aumentado a 47 pacientes diarios.

PUBLICIDAD

En los últimos días es que se ha registrado este leve aumento de pacientes. No están relacionados a la apertura de las operaciones electivas que se dio el pasado lunes mediante orden ejecutiva.

“Hay tres razones”, señaló Rodríguez a Primera Hora. “Están los pacientes que aguantaron mucho tiempo y están saliendo ahora grave. Están los pacientes que tienen sus problemas respiratorios y están llegando a la sala de emergencia y hay una sospecha de COVID y se aísla. Gracias a Dios ninguno ha dado positivo a COVID. El otro aumento es por salud mental”.

El doctor Miguel Marrero, presidente de la facultad médica del hospital, comentó que este aumento de paciente por salud mental no debe ser sorpresa.

“En Puerto Rico ya hay situación mental. Están todos en un mismo techo aburrido, aumenta todo tipo de abuso, los niños sufren y es una unidad pediátrica”, contó.

Dijo que también influye que hay muchos menores que estuvieron dos meses sin recibir las atenciones directas de sus psiquiatras por temor al contagio y ahora muestran un deterioro.

El aumento de personal en el San Jorge, entretanto, responde a que activaron todo el personal de sala de operaciones, pues desde esta semana ya están permitidas otras intervenciones que no fueran de emergencia.

Marrero indicó que en las pasadas semanas realizaban unas dos operaciones diarias de emergencia y ahora esperan para mañana, viernes, aumentarlas a ocho diarias.

Otra área en la que se ha aumentado el personal es en las clínicas ambulatorias de subespecialistas privados y la clínica de ortopedia.

“Nosotros estamos esperanzados en que podamos financieramente salir de esta situación”, concluyó Rodríguez, al recalcar la necesidad de ayuda gubernamental para enfrentar la crisis económica.