El Instituto Médico del Norte, Inc., operador del hospital Wilma N. Vázquez en Vega Baja, anunció que se acogió a un proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos.

Esta es la segunda ocasión en poco más de una década en que la institución recurre a la protección de quiebra, luego de iniciar un primer proceso de reorganización en octubre de 2013.

En esta ocasión, la institución asegura que busca fortalecer sus operaciones y garantizar la continuidad de los servicios que ha brindado a la comunidad por más de 40 años. Además, sostiene que el proceso se llevará a cabo sin despidos de personal.

PUBLICIDAD

“Como ocurre con el resto de los componentes de la industria, que atraviesan una crisis estructural, el hospital también enfrenta retos diversos. Sin embargo, contrario a lo que ha ocurrido con otras facilidades de servicios de salud que se han visto obligadas a cerrar, con la radicación de la petición de reorganización financiera, el Wilma N. Vázquez ha tomado medidas responsables para preservar la operación y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones económicas, entre estas, con empleados, médicos y suplidores”, indicó el licenciado Jesús E. Batista Sánchez en declaraciones escritas.

“El hospital continuará operando con su plantilla actual de sobre 500 trabajadores, que incluye personal clínico, de apoyo y facultad médica, sin realizar despidos", dijo por su parte Denise M. Chinea Rivera, directora ejecutiva del hospital.

Chinea Rivera también aseguró que todas las unidades del hospital continuarán operando con normalidad, incluida la sala de emergencias, que ofrece servicios las 24 horas, los 365 días del año.

“Tras seis inspecciones en un periodo de ocho meses, gestionadas por el Departamento de Salud (DS) y la Oficina del Procurador del Paciente, se ha podido demostrar que el hospital ha mantenido sus servicios de manera ininterrumpida y opera en cumplimiento con las leyes y reglamentos. Además, la administración de la institución hospitalaria ha cumplido con una serie de requerimientos de información del Departamento de Salud”, señaló finalmente la licenciada, que atribuyó los retos económicos de la institución entre otras cosas, al envejecimiento acelerado de la población en Puerto Rico.

Alrededor de una cuarta parte de la población en Puerto Rico tiene 65 años o más, de acuerdo con el Censo de Estados Unidos.