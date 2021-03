El exgobernador Carlos Romero Barceló se encuentra hospitalizado desde el pasado domingo en un centro de salud de la zona metropolitana, confirmó a Primera Hora su hija, la exsenadora Melinda Romero.

Explicó que su condición de salud “es delicadita” y que todavía se desconoce la causa que lo llevó a comenzar a sentirse mal y sufrir fiebre el pasado domingo.

“El se sintió un poco débil el domingo y, entonces, yo tomo la decisión de traerlo al hospital”, expresó.

Indicó que cuando arribó al hospital tenía los niveles de la presión y el azúcar bajas, pero ya se han normalizados.

Romero, sin embargo, no pudo establecer cuál condición aqueja a su padre. Dijo que ya se confirmó que no sufre de coronavirus, pues le realizaron la prueba molecular y que no está relacionada a ninguna afección respiratoria. Señaló que se espera por varios análisis de laboratorio para establecer de qué padece.

Indicó, de manera preliminar, que “todo aparenta ser algún tipo de infección”.

“La realidad es que mi papá tiene 88 años y hasta una picada de mosquito puede ser peligroso”, añadió.

La hija del exgobernador rechazó que su padre esté internado en el área de intensivo. Dijo que este se encuentra “aislado en el área de emergencias”.

Romero Barceló, según comentó su hija, está alerta y hablando.

“Ayer, (lunes), estaba pendiente a que se radicaran todos los endosos y si estaba todo listo, y peleando con todo el mundo de que se quería ir a casa. El mismo Carlos”, manifestó, al hacer referencia a su intención de convertirse en delegada especial al Senado de los Estados Unidos en el intento que realiza el gobierno de Pedro Pierluisi por lograr la estadidad para Puerto Rico.

Por último, Romero pidió oraciones para su padre y agradeció las muestras de afectos que han recibido en los pasados días.

Dijo que está segura que Romero Barceló “va a pelear hasta ver la igualdad para Puerto Rico”.