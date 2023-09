La rectora en propiedad del Recinto de Ciencias Médicas, Ilka Ríos, afirmó que “hay muchas razones de peso” por las que no renunciará al cargo como le peticionó este lunes el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao.

En declaraciones escritas a Primera Hora, Ríos estipuló el aprecio que siente por Ferrao, pero indicó que tanto el Presidente como los miembros de la Junta de Gobierno saben que no puede dimitir al cargo.

“Aprecio y respeto al Dr. Luis Ferrao. No obstante, hay razones de mucho peso que él y miembros de la Junta de Gobierno conocen, por las cuales responsablemente no puedo dejar la posición de Rectora en este momento”, expresó Ríos a este diario.

Ferrao envío este lunes declaraciones escritas a la prensa en las que reveló que tras evaluar las incidencias de los pasados días -tiempo en que el RCM entró en un paro indefinido decretado por el Consejo General de Estudiantes hasta que Ríos renuncie o sea destituida de su cargo- decidió solicitar la renuncia de Ríos para “mantener la estabilidad de la institución”.

“Durante los pasados veinticinco días, he estado inmerso en un sinnúmero de reuniones, conversaciones y gestiones, en aras de promover la sana convivencia en el Recinto de Ciencias Médicas. Tras evaluar sus ejecutorias durante los pasados días, he determinado que, en ánimos de promover un clima institucional saludable, y en el ejercicio de mis funciones como presidente de la UPR tengo la responsabilidad de mantener la estabilidad de la institución, por lo cual solicité la renuncia a la Dra. Ilka C. Ríos Reyes al cargo de rectora del RCM de manera inmediata”, manifestó en declaraciones escritas Ferrao, quien en los pasados días había declinado destituir a la funcionaria.

Subrayó que su determinación responde única y exclusivamente a su gestión y capacidad para mantener el recinto operando y con la estabilidad institucional que se requiere.

“Reconozco los méritos de la Dra. Ilka C. Ríos Reyes y agradezco que se haya hecho disponible para fungir como Rectora del Recinto de Ciencias Médicas”, agregó el presidente de la UPR.

Reacciona el gobernador

De otra parte, el gobernador Pedro Pierluisi -quien había dicho que “nadie es indispensable” en el gobierno y que le preocupaba la estabilidad académica del recinto- catalogó como “positiva” la determinación del presidente de la UPR de solicitar la renuncia inmediata de Ríos.

“Desde que comenzó mi Administración me he asegurado de respetar y dar deferencia a la autonomía universitaria. Esto, al mismo tiempo que he procurado proveer las ayudas necesarias para la Universidad de Puerto Rico y establecer medidas que beneficien a los estudiantes, incluyendo en el Recinto de Ciencias Médicas. Como he indicado, la estabilidad en la Universidad es indispensable para asegurar que no se afectan los estudiantes ni la credibilidad de la institución, por lo que veo de forma positiva la acción tomada hoy por el presidente de la Universidad, Dr. Luis A. Ferrao, para poner fin a esta controversia”, acotó por escrito a Primera Hora, el gobernador.

Hoy se cumplen seis días desde que las labores en el RCM fueron paralizadas tras declararse una huelga por parte de la Junta Universitaria de la UPR, la facultad de la Escuela de Medicina y el Consejo General de Estudiantes de Río Piedras como rechazo al nombramiento de Ríos como rectora en propiedad del RCM.

De inmediato, líderes estudiantiles del RCM adelantaron que el paro continuará mientras Ríos permanezca en la posición de rectora.

Las solicitudes de renuncia a la doctora Ilka Ríos tienen su base en un informe que concluye que esta violó normas de la institución educativa para evitar que una estudiante de la Escuela de Medicina fuera expulsada de la facultad.

Pese al informe, el pasado 22 de agosto la Junta de Gobierno de la UPR desginó a Ríos como rectora del Recinto de Ciencias Médicas. Desde entonces ha encontrado múltiples voces que se oponen a su nombramiento porque entienden que su presencia en la institución pone en riesgo la acreditación del importante recinto.

De hecho, la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education (Msche, en inglés) confirmó hace semanas a varios medios de comunicación que se mantenía atenta a los acontecimientos en el Recinto de Ciencias Médicas.

A consecuencia de la renuencia de Ríos a abandonar el puesto, varios decanos del RCM renunciaron a sus cargos. Más de 15 organizaciones médicas y de salud -incluido el Colegio de Médicos Cirujanos- se unieron al reclamo de destitución de la rectora.