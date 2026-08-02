La aprobación por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) de Puerto Rico de la consulta de ubicación del polémico megaproyecto turístico de lujo Esencia despertó nuevamente el rechazo de grupos comunitarios por su posible impacto ambiental.

La Coalición ¡Defiende a Cabo Rojo!, municipio donde se prevé la construcción del controvertido proyecto, denunció que las autoridades dieron su luz verde sin haber celebrado vistas públicas y sin garantizar un proceso amplio de participación ciudadana.

“Resulta inaceptable que una consulta de ubicación de esta magnitud haya sido aprobada sin que el pueblo de Puerto Rico y expertos tuvieran la oportunidad de ser escuchados”, afirmó la Coalición en un comunicado.

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El grupo señaló que la participación ciudadana es “una garantía indispensable cuando están en juego los recursos naturales, el agua, las comunidades y el futuro del municipio”.

Esencia, con una inversión estimada de más de $2,000 millones, contempla la construcción de hoteles de lujo, residencias, comercios y campos de golf, entre otros.

Aunque los promotores del proyecto han asegurado que protegerán el medioambiente y garantizarán el acceso público a la playa, organizaciones comunitarias y ambientales dudan sobre este gran desarrollo turístico de lujo.

Más de 800 residentes remitieron cartas a la OGPe y al Municipio de Cabo Rojo solicitando que se garantizara un proceso participativo, pero sus reclamos no fueron escuchados.

Proyecto Esencia en Cabo Rojo ( Suministrada )

Los activistas evaluarán los recursos administrativos y judiciales disponibles para impugnar la determinación y continuarán organizando a las comunidades en defensa del patrimonio natural, histórico y cultural de Cabo Rojo.

Se suman las reacciones

La senadora Ada Álvarez Conde, por su parte, también cuestionó la viabilidad del proyecto, cuando el municipio ha carecido de un suministro de agua eficiente.

“No podemos aprobar proyectos preguntándonos cuánto dinero traerán sin antes preguntarnos si habrá agua para quienes ya viven allí”, expresó la legisladora.

Igualmente, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico reiteró su oposición al proyecto.

“El desarrollo económico no tiene que estar reñido con la conservación de nuestro patrimonio nacional. Hay maneras de impulsar la economía sin el impacto ambiental que este proyecto tendría. Hoy más que nunca, cuando el país enfrenta periodos de sequía y retos con el acceso al agua potable, resulta irresponsable promover un proyecto que aumentará considerablemente la demanda sobre un recurso ya escaso”, expuso Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación y exresidente en Cabo Rojo.

18 Fotos Recorrimos las millas de costa prístina, bosque costero y humedales donde dos firmas internacionales dsean construir tres hoteles, unas 1,000 residencias de lujo y campos de golf

Mientras, el comisionado residente en Washington y presidente del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández, también cuestionó los procesos para la otorgación de permisos.

“El gobierno de Puerto Rico y OGPe deben aclarar muchas dudas del pueblo en torno a Esencia, particularmente sobre el agua y la falta de transparencia en los procesos—como refleja hacer anuncios importantes un viernes después de las 5 o un 24 de diciembre”, en alusión a cuando trascendió la información en la tarde el pasado viernes.