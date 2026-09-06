Casi 2,000 familias adicionales podrían beneficiarse del programa Pronto Pa Tu Casa tras recibir una inyección adicional de $80 millones.

La iniciativa, que brinda asistencia a compradores elegibles para cubrir parte de los costos iniciales asociados a la adquisición de una vivienda, se nutre de fondos CDBG-MIT, según anunció la gobernadora Jenniffer González.

Esta nueva asignación se suma a los $100 millones destinados a principios de este año para el programa. Con los recursos adicionales, se proyecta que Pronto Pa’ Tu Casa pueda beneficiar a aproximadamente 1,900 familias adicionales, sujeto a los criterios de elegibilidad y demás requisitos establecidos.

En comunicado de prensa se informó que, hasta el momento, sobre 750 familias han recibido asistencia, mientras que más de 1,200 se encuentran en proceso. Con la asignación inicial, la proyección del programa es atender aproximadamente 2,600 familias.

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“Queremos que más familias que están listas para dar el paso hacia la compra de un hogar tengan herramientas que les permitan hacerlo”, expresó la Gobernadora.

Como parte de las herramientas disponibles para facilitar el acceso a vivienda, también se encuentra Vivienda Joven, un producto de seguro hipotecario de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), dirigido a compradores que cumplen con los requisitos establecidos.

“Cuando un comprador cualifica para ambos programas y cumple con las condiciones aplicables, los beneficios de Pronto Pa Tu Casa y Vivienda Joven pueden combinarse. De esta manera, una persona elegible puede contar con alternativas que atienden diferentes componentes del proceso de adquisición de una vivienda”, se informó.

“La política de vivienda requiere ofrecer soluciones que respondan a las distintas etapas de la compra. No todas las familias enfrentan el mismo reto, por lo que contar con herramientas que puedan complementarse es fundamental. Pronto Pa Tu Casa y Vivienda Joven pueden contribuir, cada uno desde su ámbito, a hacer más accesible el proceso para quienes cumplen con los requisitos”, señaló, por su parte, el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Augusto Martínez Román.

Pronto Pa Tu Casa es subvencionado con fondos CDBG-MIT asignados por el Departamento de la Vivienda y es administrado por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), entidad que también administra el producto de seguro hipotecario Vivienda Joven.

“Nuestro objetivo es que los compradores elegibles conozcan las alternativas que tienen a su disposición y puedan identificar cuáles responden mejor a su situación. Cuando una familia cumple con los requisitos de ambos programas, la posibilidad de combinar estos beneficios puede representar una ventaja importante durante el proceso de compra”, indicó el director ejecutivo de la AFV, Ricardo Álvarez Barreto.

La participación en ambos programas está sujeta al cumplimiento de los requisitos y condiciones aplicables.

Para más información sobre Pronto Pa’ Tu Casa y los requisitos de elegibilidad, visita www.compratucasa.pr.gov.