El portavoz de la mayoría popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau la emprendió hoy contra el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia por los múltiples vetos que el Primer Mandatario le ha impartido a medidas legislativas.

El senador indicó que, con los últimos cinco vetos, ya suman casi 60 las medidas que el Gobernador ha rechazado a la Asamblea Legislativa.

“De cada 10 medidas que aprueba el Senado de Puerto Rico, el señor gobernador veta en promedio dos de esas 10 (medidas)”, alegó Aponte Dalmau en un turno en la sesión de hoy en la que el Gobernador le comunicó al Senado unos últimos cinco vetos.

“Auguro que si esta es la política que va a llevar el gobernador en las próximas semanas, estamos a exactamente a cuatro semanas del cierre de esta sesión. Señor gobernador, no se queje si lo que logra al final del proceso es un tranque de medidas entre Fortaleza y la Asamblea Legislativa. No se queje. Todavía aquí hay mucho trámite legislativo que hacer”, advirtió Aponte Dalmau.

“No quisiera que usted de ninguna manera interprete esto como una amenaza o advertencia, pero sí ha sido y a mí me parece que es una falta de respeto de parte de Fortaleza de estar vetando toda esta cantidad de proyectos y resoluciones que se han aprobado en la Asamblea Legislativa y que obviamente estamos en el proceso de cierre de sesión, el cual hay un sinnúmero de medidas importantísimas, de nombramientos, que todavía faltan por atender, del cual obviamente pueden poner en riesgo esas relaciones de comunicación entre la Asamblea Legislativa y La Fortaleza”, sostuvo.

“Así que la pregunta es, cómo nosotros vamos a tener la confianza, cómo vamos a trabajar en un gobierno compartido cuando las medidas que le estamos enviando al señor gobernador, medidas importantes de nuestros distritos, asignaciones de fondos y distintas resoluciones conjuntas y proyectos que el señor gobernador está vetando constantemente” , agregó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

Las cinco medidas vetadas por Gobernador anunciadas hoy son:

Resolución Conjunta del Senado 13 que ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a evaluar el traspaso al Municipio de Humacao del Balneario y Centro Vacacional Punta Santiago.

La Resolución Conjunta del Senado 168 ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a que lleve a cabo las gestiones necesarias para que las familias del sector Corea de Peñuelas tengan en funcionamiento los sistemas de acueductos y alcantarillados en beneficio de la comunidad y que las gestiones sean incluida en el plan de mejorar capitales de la corporación pública.

La Resolución Conjunta del Senado 105 ordena a la Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierras a liberar las restricciones y condiciones impuestas al Proyecto Gripiñas, localizado en el barrio Veguitas en Jayuya, mediante la Ley 107, que administra el Programa de Fincas Familiares de la Autoridad de Tierras.

La Resolución del Senado 126 ordena al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y al Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierras, así como, a los subcontratistas de estas agencias que durante las obras de construcción, reparación, mantenimiento y mejoras de carreteras estatales no se puedan cerrar carriles de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:30 a.m. y de 3:30 p.m. a 6:30 p.m.

La Resolución Conjunta del Senado 209 ordena al Departamento de Hacienda, al Departamento de la Familia y a la Corporación para la Difusión Pública (WIPR) a establecer acuerdos colaborativos y económicos para crear una campaña educativa por radio y televisión sobre el Child Tax Credit o crédito por menor dependiente.