La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, anunció en la noche de hoy, miércoles, que el proyecto que busca resolver el asunto del estatus político en Puerto Rico fue radicado en el Congreso de los Estados Unidos.

Dicha proyecto tiene como objetivo acabar con el colonialismo que enfrenta la Isla por más de un siglo al permitirle a los electores elegir en proceso vinculante entre tres opciones de estatus no territoriales y no coloniales. Entre las opciones se encuentra la estadidad, independencia y libre.

“Luego de meses de trabajo y mucha discusión, logramos concretar lo que en mayo anunciamos como un borrador de proyecto para resolver el estatus político de Puerto Rico”, expresó la comisionada en declaraciones escritas.

El proyecto, tras radicarse, entrará al proceso de votación en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal. Según la comisionada, la medida podría llegar al Senado de Estados Unidos para el mes de agosto.

“El Congreso continúa firme en que el ELA no es una opción descolonizadora, por lo que las tres opciones del plebiscito vinculante que contiene el proyecto siguen siendo la Estadidad, Independencia y Soberanía en Asociación Libre con los Estados Unidos”, indicó González.

“Nunca había ocurrido algo así, autoejecutable, vinculante, el resultado que consigamos en ese plebiscito es lo final. Llegó el momento, this is it. Aquí no hay marcha atrás”, agregó.