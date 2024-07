La presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) y candidata a la gobernación por esa colectividad, Jenniffer González Colón, aprovechó la ceremonia de celebración del 167 aniversario del natalicio del líder estadista José Celso Barbosa, para alentar a sus seguidores y exhortarles a realizar un voto íntegro bajo la insignia de la Palma en las próximas elecciones generales de noviembre.

Asimismo, aprovechó su enérgica presentación para proyectar la idea de que el PNP está unido y dejó atrás las turbulentas primarias en las que González Colón retó, y venció, al gobernador Pedro Pierluisi.

González Colón dedicó una parte de su presentación para, en reiteradas ocasiones, asegurar que las próximas elecciones generales serán “polarizadas”, entre “los que quieren la relación con los Estados Unidos y los que quieren la independencia”, y para frenar a la izquierda que está “en un potencial segundo lugar”.

Por otro lado, utilizó su presentación ante cientos de seguidores que llegaron desde distintos puntos de la Isla a la cita en Bayamón, en las inmediaciones de la casa natal de Barbosa, para arremeter contra sus rivales políticos en la carrera por la gobernación, en particular contra el independentista Juan Dalmau, candidato por la Alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Los que estamos aquí, sabemos lo que queremos. Los que estamos aquí sabemos lo que queremos para Puerto Rico. Hay otros en otros partidos que pretenden engañarnos con mentiras, con hipocresías. Y hay otros que están queda’os”, expresó González Colón, antes de repasar logros de Barbosa en su vida y carrera política y profesional.

La también comisionada residente en Washington condenó el rechazo de otras agrupaciones políticas al plebiscito de estatus convocado por el PNP para noviembre, citando a Barbosa cuando dijo en un debate que “los derechos no se suplican, los derechos se pelean” y reiterando que tanto ella como la agrupación política que representa continuarían luchando por la estadidad en todos los frentes posibles.

De paso, invitó a los militantes del Partido Popular Democrático (PPD) “que creen en la ciudadanía americana y la unión permanente con los Estados Unidos” a respaldar al PNP y votar por la estadidad en el plebiscito.

“Este pueblo lleva más de cien años pidiendo ser un estado de la Nación Americana. Este pueblo lleva pidiendo y exigiendo la igualdad plena para miles de personas. Yo no quiero que la gente se tenga que mudar de Puerto Rico. El que se muda de Puerto Rico no es porque las playas sean mejores allá, no es porque la comida sea mejor allá. El que se muda es para echar pa lante y mejorar su calidad de vida. Pero si nosotros logramos esa estadidad aquí, voto a voto, defensa tras defensa, no tenemos que mudarnos y podemos defender esa ciudadanía americana permanente y ese acceso a tantos programas federales que hoy no cualificamos, aquí en nuestra tierra”, afirmó González Colón.

Tras uno de sus múltiples llamados a un voto íntegro por los candidatos del PNP, la líder estadista aseguró que “esos candidatos a la Cámara y el Senado se van a comprometer en los próximos meses a respaldar un plan de gobierno, a respaldar una plataforma que cumpla con las necesidades de nuestra gente”, cuyas vistas públicas se llevarán a cabo en próximos meses, para luego someterse a aprobación por la asamblea general del partido.

Asegura hay unidad en el PNP

A preguntas de la prensa luego de su discurso, González Colón calificó la ceremonia, primera del PNP luego de las elecciones, como “un evento ideológico”, y sostuvo que la participación en el evento reflejaba la unidad dentro del PNP.

“Me siento muy contenta de que el PNP pasó página y estamos enfocados en lo que tenemos que hacer”, afirmó, citando encuestas que indican que el 80% de los seguidores del PNP estarían dando su voto íntegro por la colectividad.

Recordó que, desde que lanzó su candidatura a la gobernación, hizo más de 10 promesas al pueblo, entre ellas “la educación bilingüe en nuestras escuelas públicas, reformar el sistema de permisos para hacerlo accesible a nuestra gente, atender la Universidad de Puerto Rico, atender a nuestros adultos mayores y nuestras personas con condiciones de movilidad y retos funcionales”, así como medidas relacionadas con el tema de energía.

Arremetió una vez más contra las críticas y acciones judiciales en contra del plebiscito, condenando a “ese junte o alianza de la izquierda” y al PPD, asegurando que “no tengo dudas que el plebiscito se va a dar, y vamos a ganar”.

Cuestionada sobre llamados a un voto en blanco, sostuvo que eso era “es un voto perdido” toda vez que ese voto “no cuenta”, y el resultado que va a importar es el de los votos emitidos por alguna opción.

González Colón respaldó a Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz para presidir la Cámara y el Senado, respectivamente, pero fue enfática en que antes de pensar en eso tenían que ganar en las urnas el favor del pueblo.

“Nadie puede estar pensando en puestos de liderato porque para eso hay que ganar... No se da lo que no se tiene. Hay que ganar. Una vez ganemos, entonces vamos a hacer una evaluación de quienes son los candidatos a cada puesto”, afirmó. “No voy a esconder que sí, una vez ganemos la Cámara claro que quiero que Johnny Méndez sea el presidente de la Cámara. Claro que quiero que Thomas Rivera Schatz sea el presidente del Senado, pero hay que ganar primero”.