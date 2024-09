Como parte de la jornada de cierre de la convención anual del Partido Nuevo Progresista (PNP), su candidata a la gobernación, Jenniffer González Colón, presentó sobre una decena de las propuestas relacionadas al ámbito de salud que serán parte de su plataforma de gobierno, cuya aprobación final se espera ocurra durante la celebración de la asamblea general que llevará a cabo la colectividad el próximo fin de semana.

La también comisionada residente en Washington presentó en particular 11 de las 29 propuestas que tienen en el área de salud. Aseguró que “no son ideas el aire”, sino “planes que pueden implantarse, y que se basan en ideas de especialistas en el área de salud, que giran a en torno a tres áreas principales: mejorar el financiamiento del sistema de salud; avanzar el desarrollo de los profesionales de salud; y la transformación del sistema de salud.

González repasó 11 de las 29 propuestas en el área de salud que estarán presentando como parte de su plataforma de gobierno. ( alexis.cedeno )

Las 11 propuestas que presentó para la salud

-Apoyar la creación de más residencias médicas en Puerto Rico.

Actualmente, dijo tenemos 528 plazas de residencias alrededor de la Isla, y la meta es “aumentar esto dramáticamente” en coordinación con las escuelas de medicina y las instituciones hospitalarias, para “poder tener especialidades en cada una de las áreas de necesidad”. Agregó que al aumentar la cantidad de residencias aseguraba que haya más médicos en la isla, pues el 74% de los médicos que hace residencia aquí, se queda.

Además, prometió identificar más recursos para mejorar las condiciones salariales y de trabajo de aquellos profesionales de la salud que no facturan, como enfermeras, tecnólogos médicos, terapistas y paramédicos, que no se han podido beneficiar directamente de los aumentos aprobados en los pagos del plan Vital.

-Apoyar las gestiones del Hospital de Trauma del Centro Médico “para certificarse como Nivel 1″, de manera que pueda estar al nivel de otros en la nación, contando 24/7 con las unidades especializadas para poder atender a pacientes de trauma en la primera hora, que es el tiempo en que muere el 80% de los pacientes de trauma, de manera que así se pueda disminuir lo más posible el riesgo de muerte y discapacidad en esos pacientes. Esa certificación incluye mejoras en personal médico y equipo, así como en la unidad de rehabilitación. Para ese fin, anunció la creación de una corporación pública “para darle al hospital la autonomía fiscal y administrativa que le permita perseguir los aspectos para alcanzar la certificación” de Nivel 1, y aprobar legislación para establecer como política pública del gobierno conseguir esa certificación.

-Reconstruir los servicios de hospedaje, enfermería y rehabilitación vocacional que son un pilar del Centro de Trauma. Para esos fines, indicó que se asegurarían que “los fondos cobrados actualmente a través de la renovación del marbete designados para el Centro de Trauma” se usen solo para los fines de adelantar el desarrollo del Centro.

-Legislar para que los planes médicos acepten a los obstetras como médicos primarios de las mujeres embarazadas hasta un año después del posparto, de manera que puedan atender de manera más efectiva cualquier complicación de postparto.

-Erradicar la hepatitis C en las personas que están en el sistema correccional, donde la prevalencia de esa enfermedad es del 20%, muy superior al 2% del nivel de Puerto Rico, que a su vez es el doble de la media nacional para los Estados Unidos. Indicó que actualmente el plan Vital no cubre a los reclusos el medicamento disponible para tratar la hepatitis C, aunque sí lo cubre para personas en la libre comunidad. El tratamiento es efectivo para la mayoría de los enfermos de hepatitis C en 8 a 12 semanas. Prometió extender esa cobertura de Vital a los confinados y aseguró redundaría en “mayores economías” para el pueblo, pues una operación de trasplante de hígado cuesta sobre $800,000 versus los $28,000 que cuesta el tratamiento.

-Establecer un fideicomiso junto con aportaciones del sector privado para proveer financiamiento necesario, establecer un sistema de repago de préstamos estudiantiles a médicos, dentistas, veterinarios y científicos investigadores, de manera que más personas puedan superar el problema que suponen los altos costos de esas carreras.

-Para combatir la práctica usual de planes médicos de sustituir algún tratamiento o medicamento recetado, o alterar algún tratamiento recomendado, “establecer una unidad de fiscales, dentro del Departamento de Justicia, dedicada exclusivamente a los asuntos que afecten a la prestación efectiva de servicios de salud al paciente”, con una participación más efectiva de la procuraduría del paciente, respaldada por esa unidad especializada de fiscales, de forma tal que los paciente “van a tener quien los defienda y no van a estar aplastados por las aseguradoras”.

-Pagar a las farmacias de la red del plan Vital el “dispensing fee” razonable. Por los últimos 15 años ese “fee” ha estado en $2, cuando la media nacional ronda los $11, “y la mitad de las aseguradoras no lo paga, solo lo está pagando el plan Vital”. Para esa revisión, se va a comisionar un estudio para determinar el costo razonable de ese “dispensing fee”, y los ahorros dentro del presupuesto de Vital para que no tenga costo al pueblo.

-Flexibilizar los requisitos de poder obtener un certificado de necesidad y conveniencia para los Centros 330, que son centros que reciben fondos federales para prestación de servicios de salud. Dichos centros tienen sus propios requisitos, tales como atender a poblaciones más vulnerables y en áreas remotas. Con eso, se eliminaría burocracia para que ese modelo exitoso pueda funcionar mejor, indicó.

-Proteger la disponibilidad de los medicamentos para tratar el VIH. El acceso a esos medicamentos ha disminuido dramáticamente por cambios en reglamentaciones que han afectado la capacidad de organizaciones comunitarias y privadas que dispensan esos medicamentos a poblaciones vulnerables. González Colón prometió someter una enmienda ante el Congreso federal para excluir a los medicamentos para VIH de la negociación sobre la reglamentación de rembolso del programa federal a esos efectos, y que las organizaciones que dispensan a las poblaciones vulnerables puedan seguir haciéndolo y de manera más económica.

-Ante la alta incidencia de casos de salud mental en toda la población en general, y tomando en cuenta que hay instituciones privadas que atienden casos en adultos y en niños, y que se ha registrado un aumento de casos en la población de jóvenes de 18 a 25 años, prometió “establecer la primera facilidad clínica que asista a jóvenes adultos en las edades entre 18 a 25 años con problemas emocionales y mentales que necesiten ayuda para aprender a transicionar a una vida independiente”.

Vuelve a tronar contra Juan Dalmau

González Colón recordó que esas son solo 11 de las 29 propuestas en el área de salud que estarán presentando como parte de su plataforma de gobierno, que se hará pública la próxima semana tras su aprobación en la asamblea general del PNP.

Como ha sido ya habitual en las presentaciones de la candidata a la gobernación del PNP, reiteró su pedido a que le den un voto íntegro bajo la insignia del partido, respaldando a todos los candidatos estadistas a los puestos electivos, de manera que, en caso de prevalecer, pueda contar con el respaldo legislativo para impulsar su programa de gobierno. Asimismo, dedicó una parte importante de la conferencia de prensa a atacar a sus rivales políticos, en particular a Juan Dalmau, candidato de la Alianza del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Además, recordó que en las jornadas de la convención presentó otras propuestas importantes, como las relacionadas a temas contributivos y la estrategia para conseguir la estadidad, y que la totalidad de las propuestas estarían disponibles en una plataforma digital para cualquiera que se interese en conocerlas.

Por otro lado, González Colón calificó la convención de “exitosísima”, con una amplia participación que llenó todos los salones durante seminarios, talleres y actividades, lo que aseguró “habla de la emoción y la efervescencia que tiene el pueblo estadista de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre”.