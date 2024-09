La presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, tuvo este viernes una contestación para aquellos que auguran un “caos” en las próximas elecciones generales, al tomar en cuenta todas las denuncias hacia el proceso que se han realizado en los pasados días.

“Definitivamente, entre tanto aguacero, lo que se espera es una tormenta. No puedo decir otra cosa que no sea que evidencia de que estamos en fiel cumplimiento al calendario electoral es que llegaron las papeletas de JAVAA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado), que estamos en tiempo. No obstante, se documenta que hay querella, que hay atrasos, que no hay juntas de balance (para atender a los electores que van a inscribirse). Siempre proyectamos el caos. Lamentablemente, no proyectamos lo positivo. Bien lo dijo el comisionado (del Partido Independentista Puertorriqueño), Roberto Iván Aponte. La buena noticia, las papeletas de JAVAA llegaron. Estamos en fiel cumplimiento del calendario electoral. Todos los asuntos que incidan en el proceso electoral, como las querellas, como las situaciones de empleo, los oficiales de inscripción, las atenciones a las Juntas de Inscripción, los electores, todos los estamos trabajando”, puntualizó la funcionaria en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Operaciones de la CEE.

La CEE se encuentra en la mira pública por los problemas que han enfrentado los electores para inscribirse y que incluye largas filas en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) y problemas con la aplicación del Registro Electrónico de Electores (eRE).

A esto se suma que esta semana surgió una denuncia de la abogada Mayra López Mulero sobre la violación a su derecho como electora, pues su información confidencial fue divulgada por una empleada de “confianza” en un chat del Partido Nuevo Progresista (PNP) luego de que acudió a realizar un cambio de dirección dentro de San Juan.

Rivera Padilla explicó que muchos de estos hechos son “aislados”. Aseguró que en la CEE trabaja con empeño para lograr un buen proceso electoral. De hecho, anunció que finalmente ya aprobaron un reglamento para las elecciones generales.

“La CEE, esta presidenta y, puedo dar fe, que cada uno de los comisionados electorales están comprometidos con todos los procesos. Los directores de área, los oficiales de inscripción, todos y cada uno de los empleados de la CEE son empleados serios, que hacen su trabajo como corresponde. Todo lo que sea contrario a ello o todo lo que se distancie de ello, lo vamos a estar trabajando y atendiendo”, manifestó.

Al dirigirse a los electores, Padilla Rivera agregó que, “evidentemente, la invitación que siempre le tengo que hacer a los electores y a todos los ciudadanos es que confíen en el proceso electoral. Que suena cliché, que definitivamente tenemos que decir que con todas las sombras que han caído últimamente a la CEE, no puedo juzgar el que no duden”.

Las expresiones las realizó al tiempo de que en el Centro de Operaciones de la CEE, en Hato Rey, la imprenta Printech, en Cayey, entregara las primeras 1.9 millones de papeletas que se utilizarán para el voto adelantado y ausente.