¿Asistirá la gobernadora Jenniffer González Colón a la Comisión Total que citó el Senado contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech?

La pregunta se le hizo en dos ocasiones este jueves a la primera ejecutiva, durante una conferencia de prensa en Cabo Rojo. La contestación: “Vamos a esperar a ver qué pasa ese día”.

“Vamos a esperar a ver qué pasa el 24”, dijo en la segunda ocasión, haciendo alusión a que la interpelación se citó para el martes, 24 de marzo a la 1:00 p.m.

31 Fotos Ambos han sido piezas centrales en la política boricua y ahora chocan públicamente.

La gobernadora ha hecho establecido en varias ocasiones, en medio de una dura pugna con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que citar a Domenech es como citarla a ella, en su carácter de gobernadora.

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“Esta no es la primera vez que se amenaza con una Comisión Total, pero si es la primera vez en la historia de Puerto Rico que se interpela a La Fortaleza. Porque, él está utilizando la figura del secretario de la Gobernación, pero el secretario de la Gobernación es mi secretario. Es un funcionario creado por una orden ejecutiva. Me está citando a mí, técnicamente es lo que está haciendo el Senado. De hecho, eso nunca había ocurrido ni siquiera en un gobierno compartido. Un gobierno de un partido en la Legislatura y un gobernador de otro partido nunca había sido citado. De hecho, no ha pasado tampoco a nivel federal con el presidente de los Estados Unidos. Así que esto me parece que es su manera de crear una candidatura, de crear esa animosidad de manera directa y un reto directo a mí”, aseguró en su primera reacción tras emitirse la convocatoria.

Pero, la funcionaria destacó este jueves que desea alejarse de la pugna con Rivera Schatz.

“Pa’ pelear se necesitan dos y yo estoy enfocada en trabajar”, indicó.

González Colón no quiso opinar sobre los temas en que Domenech sería interpelado, que están relacionados a asuntos fiscales, subastas, contrataciones y metas del gobierno.

De paso, emplazó al presidente del Senado a acudir a los tribunales para reclamar las planillas de contribución sobre ingreso del exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía. Enfatizó que las leyes y opiniones del Tribunal Supremo le prohíben al gobierno divulgar esta información.

“Ese privilegio es de los constituyentes”, afirmó.

Relacionado a esta controversia de la información contributiva que Rivera Schatz reclama, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, informó que no renunciará a su cargo, tal y como solicitó el presidente del Senado.